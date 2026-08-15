Meciul desfășurat sâmbătă seară pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc s-a încheiat fără goluri, FK Csikszereda și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe terminând la egalitate, scor 0-0, în cadrul etapei a 5-a din Superligă. În urma acestui rezultat, echipa gazdă reușește să bifeze prima remiză și totodată primul punct în clasament din actuala stagiune.

Apropierea de pauză a adus cele mai fierbinți faze la poarta oaspeților. În minutul 43, Elod Toth-Pal a fost aproape de deschiderea scorului, însă șutul său a lovit bara transversală, iar mingea a ajuns la Marton Eppel, care a trimis peste poarta rămasă goală. În prelungirile primei reprize, în minutul 45+4, Lorand Paszka a executat periculos o lovitură liberă, dar portarul David Lazar a reușit să respingă de sub bară.

Nici Sepsi OSK nu s-a lăsat mai prejos, creându-și oportunități importante pe parcursul primului act. Dimitri Oberlin, în minutul 26, și Setigui Karamoko, în minutul 31, au fost aproape de a înscrie, însă ambele încercări au fost parate cu succes de portarul gazdelor, Eduard Pap, care a menținut tabela neschimbată.

AFK Csikszereda - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0, Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Arbitrul de centru desemnat pentru această confruntare a fost Andrei Florin Chivulete din București, ajutat la cele două linii de asistenții George Florin Neacşu din Câmpulung Muscel și Mihăiţă Necula din București. Rolul de al patrulea oficial i-a revenit lui Andrei Moroiţă din Ploieşti.

În camera VAR s-au aflat arbitrul video Iulian Dima din Bucureşti și asistentul video Daniel Mitruţi din Craiova. Delegarea brigăzii a fost completată de observatorii Sebastian Colţescu din Bucureşti, din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor, și Eugen Ralea din Crângurile, Dâmbovița, din partea Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Cred că în prima repriză am jucat așa cum a trebuit. Am arătat faptul că la noi se desfășoară o activitate serioasă. Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul. Rezultatul este echitabil. Victoria și egalul fără gol primit ne crește încrederea. Am jucat împotriva unor echipe foarte bune”, a declarat antrenorul celor de la Csikszereda, Istvan Szabo, conform Digi Sport,