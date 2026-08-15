Remiză albă la Miercurea Ciuc. FK Csikszereda obține primul punct al sezonului în meciul cu Sepsi OSK
- Nicolae Comănescu
- 15 august 2026, 21:27
Meciul desfășurat sâmbătă seară pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc s-a încheiat fără goluri, FK Csikszereda și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe terminând la egalitate, scor 0-0, în cadrul etapei a 5-a din Superligă. În urma acestui rezultat, echipa gazdă reușește să bifeze prima remiză și totodată primul punct în clasament din actuala stagiune.
Remiză albă la Miercurea Ciuc. FK Csikszereda obține primul punct al sezonului în meciul cu Sepsi OSK
Apropierea de pauză a adus cele mai fierbinți faze la poarta oaspeților. În minutul 43, Elod Toth-Pal a fost aproape de deschiderea scorului, însă șutul său a lovit bara transversală, iar mingea a ajuns la Marton Eppel, care a trimis peste poarta rămasă goală. În prelungirile primei reprize, în minutul 45+4, Lorand Paszka a executat periculos o lovitură liberă, dar portarul David Lazar a reușit să respingă de sub bară.
Nici Sepsi OSK nu s-a lăsat mai prejos, creându-și oportunități importante pe parcursul primului act. Dimitri Oberlin, în minutul 26, și Setigui Karamoko, în minutul 31, au fost aproape de a înscrie, însă ambele încercări au fost parate cu succes de portarul gazdelor, Eduard Pap, care a menținut tabela neschimbată.
Fișa tehnică a partidei arată astfel:
AFK Csikszereda - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0, Stadion Municipal - Miercurea Ciuc
Arbitrul de centru desemnat pentru această confruntare a fost Andrei Florin Chivulete din București, ajutat la cele două linii de asistenții George Florin Neacşu din Câmpulung Muscel și Mihăiţă Necula din București. Rolul de al patrulea oficial i-a revenit lui Andrei Moroiţă din Ploieşti.
În camera VAR s-au aflat arbitrul video Iulian Dima din Bucureşti și asistentul video Daniel Mitruţi din Craiova. Delegarea brigăzii a fost completată de observatorii Sebastian Colţescu din Bucureşti, din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor, și Eugen Ralea din Crângurile, Dâmbovița, din partea Ligii Profesioniste de Fotbal.
„Cred că în prima repriză am jucat așa cum a trebuit. Am arătat faptul că la noi se desfășoară o activitate serioasă. Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul. Rezultatul este echitabil. Victoria și egalul fără gol primit ne crește încrederea. Am jucat împotriva unor echipe foarte bune”, a declarat antrenorul celor de la Csikszereda, Istvan Szabo, conform Digi Sport,