Cupa României intră în play-off. Programul complet al meciurilor

Play-off-ul din Cupa României se va disputa între 18 și 20 august, perioadă în care sunt programate 16 partide decisive pentru calificarea în faza grupelor. FRF a anunțat programul complet al meciurilor, precum și confruntările care vor putea fi urmărite la televizor sau online.

Cele mai multe meciuri se vor disputa miercuri, 19 august, în timp ce deschiderea play-off-ului va avea loc marți, cu două partide. Ultimele două confruntări sunt programate joi, 20 august.

Marți, 18 august

CSM Reșița – ACS Petrolul 52, ora 17:30 (LIVE Digi Sport, Prima Sport)

SCM Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște, ora 17:30

Miercuri, 19 august

FC Bihor Oradea – Farul Constanța, ora 17:30 (LIVE Digi Sport, Prima Sport)

CS Gloria Bistrița – Metalul Buzău, ora 17:30

Minaur Baia Mare – FC Corvinul, ora 17:30 (LIVE FRF.tv)

SC Popești Leordeni – ACS FC Bacău, ora 17:30

Minerul Lupeni – Unirea Slobozia, ora 17:30

ACS USV Iași – Sporting Liești, ora 17:30

ACS C.I.L. Blaj – Progresul Spartac, ora 17:30

CS Afumați – FC Voluntari, ora 17:30

CSM Slatina – Sepsi OSK, ora 17:30 (LIVE FRF.tv)

Politehnica Timișoara – AFC ASA Tg. Mureș, ora 17:30

CSM Corona Brașov – CS Tunari, ora 17:30

Concordia Chiajna – Oțelul Galați, ora 20:30 (LIVE Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 20 august

Steaua București – AFK Csikszereda, ora 17:00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport)

CSC 1599 Șelimbăr – AFC Botoșani, ora 17:30

Patru dintre partidele din play-off vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport: CSM Reșița – ACS Petrolul 52, FC Bihor Oradea – Farul Constanța, Concordia Chiajna – Oțelul Galați și Steaua București – AFK Csikszereda.

Alte două meciuri, Minaur Baia Mare – FC Corvinul și CSM Slatina – Sepsi OSK, vor putea fi urmărite în exclusivitate pe platforma FRF.tv.

Cu excepția partidelor televizate, meciurile din play-off sunt programate în data de 19 august.

În situația în care un meci transmis în direct este programat în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion cu instalație de iluminat, partida va fi mutată pe cel mai apropiat stadion care îndeplinește condițiile necesare pentru disputare și televizare.

Faza grupelor va începe pe 2 septembrie 2026, cu prima etapă. Următoarele două runde sunt programate pe 28 octombrie și 2 decembrie 2026.

Sferturile de finală vor avea loc pe 3 martie 2027, semifinalele pe 21 aprilie 2027, iar finala Cupei României este programată pentru 12 mai 2027.

În meciurile din play-off, dacă scorul este egal după 90 de minute, se vor disputa prelungiri, iar dacă egalitatea se menține, calificarea va fi decisă la loviturile de departajare.

Suspendările primite în urma cartonașelor roșii de jucători sau antrenori în Cupa României se execută în primul meci oficial disputat de oricare dintre echipele clubului, indiferent de competiție.