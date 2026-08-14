Termenul pentru finalizarea proiectelor și reformelor asumate prin PNRR se apropie de final, iar România mai are de făcut ultimele demersuri pentru a încasa banii rămași din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că investițiile sunt pe ultima sută de metri, însă unele reforme continuă să ridice probleme. Potrivit ministrului, România ar putea ajunge la un procent de 97,22% din PNRR dacă reușește să adopte reformele restante și să respecte condițiile stabilite pentru ultima cerere de plată.

Dragoș Pîslaru a explicat că România a avut alocată inițial o sumă nerambursabilă de 13,57 miliarde de euro. După cererea de plată numărul cinci, valoarea fondurilor care ar urma să fie obținute ajunge la 10,6 miliarde de euro.

„Ca să înțelegem cum suntem, într-un total de 13,57 de miliarde pe care România le-a avut alocate, de la început, de la începutul semnării PNRR-ului, aceeași sumă, noi vom ajunge, după cererea de plată numărul cinci, la 10,6 miliarde. Prin urmare, aș vrea să fie foarte clar pentru toată lumea că miza sumei nerambursabile pe PNRR va fi redusă la acest cuantum de cerere de plată șase, 2,58 miliarde”, a declarat ministrul interimar.

Astfel, cererea de plată numărul șase are o miză de 2,58 miliarde de euro din componenta nerambursabilă.

În această etapă, problema nu mai este reprezentată doar de lucrările de infrastructură sau de investițiile aflate în execuție. Unele reforme asumate prin PNRR trebuie să treacă de ultimele etape legislative.

Una dintre principalele preocupări menționate de ministru este reforma legată de decarbonizare. O prevedere introdusă în proiect trebuie eliminată pentru ca România să nu întâmpine probleme la evaluarea finală.

„Aș vrea să vă spun că dacă aceste reforme, și bineînțeles nu vă ascund că avem acea îngrijorare pe care am manifestat-o și public legat de proiectul cu decarbonizarea, acel amendament trebuie să fie respins pentru ca să nu avem o problemă cu această cerere finală. În aceste asumții este foarte important de înțeles că România, dacă ar reuși să adopte aceste reforme, ar putea să ajungă la 97,22% din PNRR”, a adăugat Pîslaru.

Ministrul susține că îndeplinirea acestor condiții ar permite României să păstreze o proporție foarte mare din fondurile alocate prin PNRR.

Pe partea de investiții, Pîslaru afirmă că lucrările finanțate prin PNRR sunt în grafic pentru finalizarea până la 31 august.

Acesta a dat ca exemple proiectele din domeniul sănătății și lucrările de infrastructură rutieră de pe Autostrada A7.

„Toate cele cinci spitale se termină. Zona de autostradă A7, două segmente sunt deja cu procesele-verbale de recepție. Al treilea o să aibă înainte de 31 august procesul de recepție cu anexe, convenit deja de altfel în negocierea Comisia Europeană. Deci, practic, indicatorul acum pe toată componenta de împrumut este o sumă financiară și nu mai este închiderea lucrărilor, ceea ce ne permite ca tot efortul pe care România îl face până pe 31 august să fie finanțat din PNRR”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, investițiile aflate în responsabilitatea Ministerelor Educației, Dezvoltării și Transporturilor urmează să fie finalizate până la termenul stabilit.

În privința reformelor, una dintre cele mai importante probleme rămâne legea salarizării. Dragoș Pîslaru susține că este nevoie de o decizie politică pentru ca România să poată îndeplini toate condițiile asociate fondurilor europene.

Ministrul interimar a afirmat că, după discuțiile de la Cotroceni, nu a observat încă „o voință manifestată” pentru adoptarea acestei legi.

Perioada până la 31 august este, astfel, decisivă pentru România. Investițiile trebuie finalizate, iar reformele restante trebuie adoptate astfel încât țara să poată încasa cât mai mult din banii disponibili prin PNRR.

În scenariul prezentat de Dragoș Pîslaru, România ar putea ajunge la 97,22% din valoarea PNRR, dacă își îndeplinește toate angajamentele rămase.