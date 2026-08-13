Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că România a îndeplinit jalonul stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în privința dezvoltării capacităților naționale de reciclare a deșeurilor. Până în prezent, au fost finalizate 12 instalații specifice, depășindu-se astfel obiectivul inițial din PNRR care prevedea realizarea a minimum nouă astfel de facilități.

Performanța atinsă reprezintă un procent de 133% din ținta actuală, iar coordonarea întregului proces de finanțare și de finalizare a investițiilor a fost gestionată prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Evoluția pozitivă a infrastructurii de reciclare a fost comentată de conducerea ministerului de resort, fiind subliniată necesitatea continuării eforturilor în acest domeniu strategic.

„România are nevoie de capacități reale de reciclare, aici, în țară. Cele 12 fabrici finalizate înseamnă mai puține deșeuri trimise la depozitare, mai multe materiale reintegrate în economie și investiții care creează locuri de muncă. Am depășit ținta asumată prin PNRR, dar acest rezultat trebuie să fie doar un punct de plecare. România reciclează în continuare prea puțin, iar dezvoltarea infrastructurii trebuie însoțită de colectare separată, trasabilitate și informarea corectă a populației”, afirmă ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Cele 12 instalații noi sunt proiectate să proceseze o gamă variată de materiale reziduale. Printre categoriile principale care vor fi prelucrate se numără plasticul, sticla, ambalajele textile, metalele neferoase și anvelopele uzate.

De asemenea, o componentă importantă a activității acestor fabrici este reprezentată de gestionarea și tratarea deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări.

Procesul de investiții a cunoscut mai multe etape administrative și financiare. În primăvara anului 2025, au fost semnate inițial 26 de contracte în cadrul programului finanțat prin PNRR, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproximativ 670 de milioane de lei. Reprezentanții ministerului precizează că acest număr de contracte a reprezentat portofoliul inițial și nu trebuie confundat cu ținta revizuită a jalonului sau cu numărul concret de instalații finalizate.

Ulterior, în urma procesului de revizuire a PNRR, finanțarea pentru 13 dintre contractele inițiale a fost preluată direct din bugetul Fondului pentru Mediu. Valoarea acestei infuzii de capital depășește 312,5 milioane de lei, măsura fiind adoptată pentru ca proiectele să fie derulate fără întrerupere.

Aceste 13 proiecte sunt distribuite strategic în 12 județe ale țării: Brașov, Buzău, Giurgiu, Botoșani, Dâmbovița, Covasna, Călărași, Iași (care beneficiază de două proiecte), Maramureș, Constanța, Suceava și Neamț.

Pe lângă schema finanțată prin PNRR, Administrația Fondului pentru Mediu susține extinderea capacităților industriale prin programul național numit Fabrici de reciclare. Prin intermediul acestui program, sunt alocate fonduri din bugetul Fondului pentru Mediu pentru alte 16 contracte de investiții, având o valoare totală de peste 271,3 milioane de lei.

Proiectele din cadrul programului național sunt amplasate în 13 județe: Maramureș, Dâmbovița (cu două proiecte), Suceava, Neamț, Buzău, Prahova (cu trei proiecte), Vâlcea, Harghita, Dolj, Giurgiu, Constanța, Teleorman și Ialomița.

Sumele investite sprijină operațiuni complexe, cum ar fi recuperarea materialelor reciclabile sortate, fabricarea de noi produse din plastic, sticlă, metale, textile și cauciuc, precum și tratarea deșeurilor nepericuloase.

În ceea ce privește condițiile financiare ale schemei inițiale, valoarea ajutorului de stat acordat fiecărui beneficiar s-a încadrat între 500.000 de euro și 8,4 milioane de euro per proiect. Intensitatea sprijinului financiar a putut atinge un nivel de până la 75% din totalul cheltuielilor eligibile, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se implementează investiția.