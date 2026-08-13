Încă o alertă cu dronă în România, două F-16 ridicate de la sol

O nouă alertă cu dronă, a doua într-o zi, a fost dată joi dimineața, în jurul orei 9:00, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09.02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, a anunțat Ministerul Apărării.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9.20 pentru monitorizarea situației”, a mai comunicat MApN.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 09:13”, se mai arată în comunicarea ministerului, care promite noi date în curând.

Reamintim că, de dimineață, un anunț al MApN informa că, în noaptea de 12 spre 13 august, autoritățile române au monitorizat mai multe ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu Ucraina, iar una dintre acestea a pătruns pentru aproximativ zece minute în spațiul aerian al României, în zona localității Pardina, județul Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar au identificat, la ora 01:27, „un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România”.

Datele au determinat Centrul Național Militar de Comandă să solicite declanșarea procedurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesajul RO-Alert la ora 01:30, pentru informarea locuitorilor din zona vizată.

În paralel, Forțele Aeriene Române au trimis în misiune două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele au avut rolul de a supraveghea evoluția țintelor și de a sprijini autoritățile în gestionarea situației.

Monitorizarea radar a indicat ulterior că una dintre ținte a trecut frontiera și a intrat în spațiul aerian național.

MApN a precizat că pătrunderea s-a produs la aproximativ 2 km sud de Pardina. Aparatul a rămas în spațiul aerian românesc timp de aproximativ 10 minute, deplasându-se de-a lungul brațului Chilia.

Ulterior, ținta a părăsit teritoriul României și a revenit în Ucraina, ieșirea fiind detectată la aproximativ 13 km sud-vest de Chilia Veche.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche.La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a transmis MApN.

Și tot joi dimineață, un obiect care seamănă cu o dronă marină a fost observat în apele Mării Negre, în apropierea plajei din Costinești, iar autoritățile au fost alertate și au intervenit în zona digului de lângă canal.

Obiectul a fost remarcat de turiști, care l-au filmat în timp ce se afla în apă, aproape de țărm. Din primele informații disponibile, acesta pare să plutească în derivă. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că este vorba despre o dronă militară sau că obiectul are legătură cu războiul din Ucraina.