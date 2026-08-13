MApN anunță o nouă dronă intrată în spațiul aerian al României

În noaptea de 12 spre 13 august, autoritățile române au monitorizat mai multe ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu Ucraina, iar una dintre acestea a pătruns pentru aproximativ zece minute în spațiul aerian al României, în zona localității Pardina, județul Tulcea, potrivit unui anunț al MApN.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar au identificat, la ora 01:27, „un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România”.

Datele au determinat Centrul Național Militar de Comandă să solicite declanșarea procedurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesajul RO-Alert la ora 01:30, pentru informarea locuitorilor din zona vizată.

În paralel, Forțele Aeriene Române au trimis în misiune două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele au avut rolul de a supraveghea evoluția țintelor și de a sprijini autoritățile în gestionarea situației.

Monitorizarea radar a indicat ulterior că una dintre ținte a trecut frontiera și a intrat în spațiul aerian național.

MApN a precizat că pătrunderea s-a produs la aproximativ 2 km sud de Pardina. Aparatul a rămas în spațiul aerian românesc timp de aproximativ 10 minute, deplasându-se de-a lungul brațului Chilia.

Ulterior, ținta a părăsit teritoriul României și a revenit în Ucraina, ieșirea fiind detectată la aproximativ 13 km sud-vest de Chilia Veche.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche.La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a transmis MApN.

Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a fost menținută până la ora 02:42, când autoritățile au anunțat încetarea acesteia.

Incidentul din noaptea de 12 spre 13 august vine după mai multe situații în care drone asociate războiului din Ucraina au ajuns în apropierea sau pe teritoriul României.

În luna iulie, Forțele Aeriene Române au doborât trei drone, în trei zile consecutive.

Prima intervenție a avut loc pe 24 iulie. La ora 9:39, radarele MApN au identificat o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a pătruns ulterior în spațiul aerian românesc și a urmat direcția Sulina–Brăila–Fetești–Buzău.

Pentru supravegherea sa au fost trimise două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două F-16 românești.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 ale României a lansat o rachetă aer-aer și a distrus drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Incidentul nu a provocat victime sau pagube materiale. Ulterior, Parchetul General a stabilit că aparatul era de tip Shahed.

A doua zi, pe 25 iulie, o altă dronă a fost doborâtă în apropierea frontierei. Pe 26 iulie, un alt F-16 românesc a intervenit și a doborât o dronă în zona Sulina.