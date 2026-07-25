Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că doborârea dronei reprezintă o dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române că astfel de intrări neautorizate nu sunt tolerate.

„În 11 minute au reuşit să încadreze pe radarul de bord ţinta, să identifice o zonă de siguranţă în care aceasta să poată fi angajată, să o ţintească şi să o doboare”, a precizat ministrul, referindu-se la piloţii români. ”A fost o activitate intensă în această dimineaţă în zona graniţei cu Ucraina, în vecinătatea spaţiului aerian al României, de pe la ora 5. La ora 8.20 o dronă a intrat în spaţiul aerian al României la vreo 17 kilometri verticală faţă de Sulina. Doi piloţi aflaţi în misiune de Poliţie Aeriană cu avioane de vânătoare româneşti în 11 minute au reuşit să încadreze pe radarul de bord ţinta, să identifice o zonă de siguranţă în care aceasta să poată fi angajată, să o ţintească şi să o doboare”, a spus ministrul Radu Miruţă.

„Este o dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române că astfel de intrări neautorizate nu sunt tolerate şi este o dovadă că ceea ce am spus constant cu privire la preocuparea permanentă a Ministerului Apărării de a rearanja capabilităţi, de a face tot felul de simulări cu privire la dronele care intră prin anumite moduri în spaţiul aerian românesc a început să dea roade”, a adăugat ministrul Apărării.

„Nu avem cum să avem informaţii în acest moment, pentru că informaţiile încep să apară de la discuţiile cu piloţii care poate ajung să vadă vizual drona din cockpitul avionului de vânătoare. Certitudinea acestor informaţii este generată de un raport de expertiză pe care mai multe instituţii ale statului român o fac ulterior, colectând rămăşiţele acestei drone de la sol şi făcând o expertiză asupra lor”, a precizat Miruţă.

„🇷🇴Piloții noștri au doborât o a două dronă intrată în spațiul aerian românesc!”, a anunțat MApN pe Facebook.

„În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României”, se mai arată în postare.

„Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina”.

Drona doborâtă sâmbătă a fost lovită de același pilot român, în vârstă de sub 28 de ani, aflat la manșa celuiași avion de vânătoare F-16 precum cea de vineri.

Forțele Aeriene ale României au doborât o nouă dronă, probabil tot rusească, după ce aceasta a intrat în spațiul aerian național, potrivit unui anunț al președintelui Nicușor Dan.

De această dată, drona a fost lovită imediat după intrarea în spațiul aerian al României, la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe.

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina”, se arată într-un comunicat al instituției.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.

Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile”, se mai arată în documentul emis de MApN.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Anunțul vine după ce, vineri, Armata Română a doborât o dronă rusească Shahed (Gheran) lângă Buzău.

Doborârea dronei a fost confirmată și de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe”, a scris Miruță.

„Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a adăugat ministrul.

Vineri, Nicușor Dan a declarat că „am avut o dronă în spațiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de un pilot romând de F-16”.

Președintele a explicat că drona se afla într-o zonă nelocuită, astfel că pilotul român a putut să tragă în aceasta, de sus în jos.

„E important de subliniat că zona era nelocuită, acesta e și motivul pentru care a putut să tragă, de sus în jos”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan a adăugat că „acum sunt echipele instituțiilor” la fața locului, „care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”

Anterior anunțului președintelui Nicușor Dan, în zonă fusese emis un mesaj Ro-Alert.