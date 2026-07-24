Parchetul General a anunțat vineri că drona interceptată și doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române în județul Buzău era de tip Shahed, model folosit frecvent de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei. Procurorii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor incidentului.

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o aeronavă fără pilot care a pătruns în spațiul aerian românesc pe traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

„Drona identificată era un aparat Shahed și a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieți omenești sau bunuri”, au transmis procurorii.

Fragmentele dronei au fost descoperite pe un teren situat pe DJ 203E, între comuna Padina din județul Buzău și satul Tovărășia din județul Ialomița.

Procurorii s-au sesizat din oficiu și au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, faptă prevăzută de articolul 117 alineatul (2) din Codul aerian.

Ancheta este în desfășurare, însă cercetările la fața locului nu au putut fi finalizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Pe măsura derulării cercetărilor și stabilirii cu certitudine a împrejurărilor producerii incidentului, opinia publică va fi informată”, se arată în comunicatul Parchetului.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că echipele trimise în teren au identificat mai multe zone de impact rezultate în urma operațiunii de interceptare.

Resturi din dronă și din racheta lansată de avionul F-16 au fost găsite în zona localității Padina, județul Buzău. Totodată, un crater și fragmente ale unei rachete aer-aer au fost identificate în apropierea localității Tătaru, din județul Brăila.

Anterior, șeful Statului Major al Apărării a declarat că și aeronavele Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană în România, au lansat o rachetă asupra țintei, însă aceasta nu a lovit drona.

Potrivit MApN, sistemul radar a detectat ținta aeriană la ora 09:39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, precum și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 86 Aeriană Borcea.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a angajat ținta și a doborât drona într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău.