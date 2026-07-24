Premieră în România. O dronă a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16 în spațiul aerian național.

Potrivit primelor informații, drona din Rusia a fost doborâtă în zona județului Buzău.

Nicușor Dan a declarat în urmă cu scrut timp că „am avut o dronă în spațiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de un pilot romând de F-16”.

Președintele a explicat că drona se afla într-o zonă nelocuită, astfel că pilotul român a putut să tragă în aceasta, de sus în jos.

„E important de subliniat că zona era nelocuită, acesta e și motivul pentru care a putut să tragă, de sus în jos”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan a adăugat că „acum sunt echipele instituțiilor” la fața locului, „care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”

Anterior anunțului președintelui Nicușor Dan, în zonă fusese emis un mesaj Ro-Alert.

„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a adăugat președintele în mesajul său.

Incidentul reprezintă o premieră pentru apărarea spațiului aerian național. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, drone folosite în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au pătruns în repetate rânduri în România sau s-au prăbușit pe teritoriul țării.

În cazurile anterioare, avioanele de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au primit, în unele situații, autorizarea de a angaja țintele. Dronele nu au fost însă doborâte, decizia fiind justificată prin pierderea contactului radar, timpul redus de reacție sau riscul ca rachetele și fragmentele rezultate să lovească zone locuite.

Până acum, cel mai grav incident s-a produs pe 29 mai 2026, când o dronă rusească de tip Geran-2 a ajuns la Galați și a lovit un bloc de locuințe, provocând un incendiu și rănirea a două persoane. Autoritățile au explicat atunci că aparatul a fost urmărit de două avioane F-16 și de un elicopter IAR-330 SOCAT, dar nu a fost atacat deoarece se deplasa deasupra unei zone populate, iar distrugerea sa ar fi putut pune în pericol civilii.

De această dată, forțele aeriene române au acționat decisiv, doborând drona înainte ca aceasta să ajungă deasupra unor zone locuite. Potrivit surselor militare, operațiunea a fost coordonată rapid, evitându-se astfel riscurile pentru populație și infrastructură.

Evenimentul subliniază vulnerabilitatea spațiului aerian românesc în contextul conflictului din Ucraina și necesitatea unei vigilențe sporite. Autoritățile au confirmat că ancheta este în curs și că vor fi luate toate măsurile pentru consolidarea apărării aeriene la frontiera de est a NATO.

Incidentul de la Galați din 29 mai 2026 a fost până acum cel mai serios episod de acest tip, demonstrând că dronele rusești pot traversa Dunărea și intra pe teritoriul românesc. Experții militari atrag atenția că astfel de incursiuni pot deveni tot mai frecvente, ceea ce impune o adaptare rapidă a sistemelor de apărare și o coordonare mai strânsă cu aliații NATO.