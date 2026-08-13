Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins joi informațiile potrivit cărora Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-ar fi întâlnit cu liderul AUR, George Simion, pentru a discuta despre o posibilă formulă de guvernare PSD-AUR și a transmis, în același timp, că partidul nu își schimbă poziția în disputele cu președintele Nicușor Dan privind legile din PNRR și proiectele hidroenergetice.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unei conferințe de presă, în contextul în care în spațiul politic au apărut informații despre o presupusă întâlnire care ar fi avut loc în urmă cu aproximativ trei săptămâni, la Craiova, între George Simion și liderii PSD Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit informațiilor vehiculate, discuțiile ar fi vizat o posibilă formulă de guvernare comună PSD-AUR după alegerile din 2028, iar Sorin Grindeanu nu ar fi făcut parte din presupusa înțelegere.

Sorin Grindeanu a respins informațiile despre întâlnirea dintre George Simion, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, invocând declarațiile făcute de lidera PSD Craiova.

„Bun, eu am ascultat-o pe Olguța, spunând că nu a existat o asemenea întâlnire între George Simion, Olguța și Claudiu Manda. Asta e unul. Doi, Partidul Social-Democrat e cel mai disciplinat partid din România așa cum ați văzut în acești 30 și ceva de ani. Partidul Social-Democrat, când ia o decizie, o urmează și membrii de partid”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă este sigur că întâlnirea nu a avut loc, Grindeanu a insistat că se bazează pe explicațiile colegei sale de partid.

„Eu o cred pe Olguța, evident, pe care am auzit-o cu urechile mele, spunând că nu a existat o întâlnire între George Simion, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda”, a spus președintele PSD.

El a precizat însă că acest lucru nu înseamnă că astfel de întâlniri ar fi interzise în interiorul partidului.

„Asta nu înseamnă că nu pot să se întâlnească. La noi e democrație în partid. Nu pot să mă opresc, nu dau oamenii afară”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că, în opinia sa, subiectul nu reprezintă o prioritate în acest moment, mai ales după explicațiile oferite de Lia Olguța Vasilescu.

În aceeași conferință, Sorin Grindeanu a respins ideea că PSD și-ar stabili pozițiile parlamentare în funcție de solicitările președintelui Nicușor Dan.

Reacția a venit în contextul disputelor privind mai multe acte normative asociate jaloanelor din PNRR și al sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

Grindeanu a susținut că PSD își stabilește independent prioritățile și că poziția partidului poate fi verificată prin voturile exprimate în Parlament.

„PSD-ul este independent și își decide în funcție de politicile publice pe care și le dorește să le promoveze, nu în funcție de ce vrea cineva sau altcineva”, a declarat liderul social-democrat.

El a afirmat că PSD a votat pentru toate legile care au făcut parte din PNRR și că nu a votat împotriva vreuneia dintre acestea.

„Vă rog să luați voturile din Parlament. Am fost să votăm la fiecare lege, iar la fiecare lege care era parte a PNRR-ului, am votat pentru. PSD-ul n-a fost la nicio lege împotrivă”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a dat drept exemple Codul urbanismului, Codul administrativ și măsurile referitoare la bonusurile angajaților de la ANAF și Vamă, despre care a susținut că au fost susținute de formațiunea sa prin vot.

„PSD-ul își decide prioritățile și votează în funcție de ceea ce consideră normal a fi pentru politicile publice potrivite a fi promovate de către noi”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă a discutat cu Nicușor Dan despre aceste legi și dacă șeful statului ar fi încercat să influențeze poziția PSD, Sorin Grindeanu nu a confirmat existența unei asemenea discuții.

Liderul social-democrat a răspuns însă ferm în ceea ce privește autonomia politică a partidului.

„Nu își permite nimeni să dea ordine PSD-ului”, a declarat Grindeanu.

El a criticat și poziția PNL, acuzând liberalii că transmit informații incorecte despre modul în care PSD s-a raportat la legile din PNRR.

„PNL-ul face dezinformări”, a spus președintele PSD, adăugând că partidul ar trebui să fie „mai profesionist când promovează fake news-uri”.

Un alt punct de tensiune între PSD și Nicușor Dan îl reprezintă legea care permite continuarea unor proiecte hidroenergetice aflate în arii naturale protejate.

Președintele a trimis actul normativ înapoi în Parlament pe 12 august, cerând reexaminarea acestuia. Sorin Grindeanu a anunțat însă că PSD nu intenționează să își schimbe poziția.

„Să știți că ne vom păstra punctul de vedere pe legea cu hidrocentralele, adică nu ne modificăm și o considerăm în forma asta a fi bună, mai ales că a trecut și de controlul constituțional, a trecut și de CCR”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a reluat ulterior aceeași poziție.

„PSD nu-și schimbă punctul de vedere. Apropo și de legea hidrocentralelor”, a spus acesta.

Întrebat dacă îl consideră pe Nicușor Dan prea încăpățânat în această dispută, liderul PSD a evitat un atac direct la adresa președintelui.

„Fiecare își gestionează sau își face politicile publice pe care le consideră necesare. (…) Dar noi nu ne schimbăm punctul de vedere apropo de această lege a hidrocentralelor. Mai ales că a trecut și de control de constituționalitate”, a răspuns Grindeanu.

Legea a fost contestată anterior de Nicușor Dan la Curtea Constituțională.

CCR a respins însă, pe 24 iunie 2026, cu majoritate de voturi, obiecția formulată de președinte și a stabilit că prevederile contestate, precum și legea în ansamblu, sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Decizia nr. 735/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la începutul lunii august.

Ulterior, după publicarea deciziei CCR, senatorul PSD Daniel Zamfir, unul dintre susținătorii actului normativ, anunța că legea se apropie de intrarea în vigoare.

Președintele a ales însă să folosească procedura cererii de reexaminare și a retrimis legea Parlamentului pe 12 august.

Actul normativ permite Ministerului Mediului, la solicitarea beneficiarului, să modifice limitele unor arii naturale protejate și să scoată anumite suprafețe din interiorul acestora dacă, la 29 iunie 2007, existau proiecte hidroenergetice aprobate prin hotărâri de Guvern sau decrete de stat, iar lucrările fuseseră deja începute.

Printre proiectele hidroenergetice aflate de mai mulți ani în centrul disputei se numără Răstolița, Livezeni-Bumbești, Cornetu-Avrig, Pașcani, Surduc-Siriu, Cosmești-Movileni, Cerna-Motru-Tismana, Islaz și Cerna-Belareca.

Administrația Prezidențială a solicitat, între altele, verificarea faptului că proiectele hidroenergetice aprobate în urmă cu mai multe decenii mai sunt fezabile tehnic, rentabile economic și justificate din punct de vedere energetic.

Printre criteriile propuse se află verificarea stadiului lucrărilor, a costurilor de finalizare, a termenelor de execuție și a cantității suplimentare de energie care ar urma să fie produsă.

Președinția cere, de asemenea, o analiză a raportului dintre beneficiul energetic și impactul asupra mediului.

O altă solicitare vizează rețeaua Natura 2000. CCR a interpretat mecanismul prevăzut de lege ca fiind aplicabil ariilor naturale protejate de interes național, nu siturilor Natura 2000, însă Administrația Prezidențială dorește ca această excludere să fie prevăzută explicit în textul legii, inclusiv în situațiile în care suprafețele se suprapun.

Președinția mai solicită garanții suplimentare privind studiile și avizele de mediu și reanalizarea unor excepții acordate pentru lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare a unor capacități energetice existente în zone protejate.

Declarațiile de joi conturează poziția pe care PSD o susține în trei dintre principalele teme politice aflate în discuție în aceste zile: zvonurile privind o eventuală apropiere de AUR, raportarea partidului la solicitările președintelui în privința PNRR și disputa privind legea hidrocentralelor.

În cazul presupusei întâlniri dintre George Simion, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, Grindeanu spune că are încredere în dezmințirea făcută de lidera PSD Craiova. În ceea ce privește relația cu Nicușor Dan, liderul social-democrat insistă că partidul își stabilește singur prioritățile și nu își va schimba poziția asupra legii hidrocentralelor.