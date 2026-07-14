Lia Olguța Vasilescu susține că AUR a ratat o oportunitate importantă de a schimba actuala guvernare și de a contribui la înlocuirea premierului Ilie Bolojan.

Primarul Craiovei afirmă că România se află acum într-un impas politic, fără perspective clare pentru o schimbare a Executivului până la sfârșitul verii.

Într-o intervenție, social-democrata a declarat că demersul privind moțiunea de cenzură ar fi trebuit dus până la capăt și urmat de formarea unui nou guvern, inclusiv a unui Executiv cu mandat limitat.

Primarul Craiovei consideră că simpla adoptare a unei moțiuni de cenzură nu ar fi fost suficientă în lipsa unei soluții politice pentru instalarea unui alt Executiv.

„Cred că AUR-ul a ratat o șansă mare de a duce, în primul rând, la finalizare moțiunea de cenzură și de a-l da jos pe Ilie Bolojan. Pentru că degeaba votezi o moțiune de cenzură dacă guvernul rămâne interimar și nu se pune în loc un alt guvern”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, partidele ar fi putut susține un guvern cu un mandat de două sau trei luni, până la încheierea vacanței parlamentare.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că situația politică ar fi putut fi reevaluată în septembrie, odată cu reluarea activității Parlamentului.

„Un alt guvern ar fi putut să fie un guvern de două, trei luni de zile, până trecea vacanța parlamentară. Pentru că era clar că, dacă nu avea o majoritate parlamentară în septembrie, putea să fie dat jos de Parlament și se putea discuta despre o altă negociere”, a spus aceasta.

„Din păcate, AUR-ul a ratat această posibilitate”, a adăugat primarul Craiovei.

Întrebată dacă au existat negocieri politice pentru un asemenea scenariu, Lia Olguța Vasilescu a refuzat să ofere detalii.

„Nu aș vrea să dau din casă. Știți foarte bine că nu fac aceste lucruri”, a răspuns social-democrata.

În opinia sa, actuala situație politică este blocată, iar posibilitatea unei schimbări de guvern înainte de finalul verii este redusă.

„V-am spus, cu subiect și predicat, că AUR-ul a ratat un moment foarte important. Acum România se află într-un impas. Am rămas cu Ilie Bolojan pe cap și nu se vede sau nu se întrevede nicio perspectivă să scăpăm de el până la sfârșitul verii”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor politice dintre PSD și premierul Ilie Bolojan. În ultimele luni, primarul Craiovei a criticat în repetate rânduri activitatea șefului Guvernului și deciziile Executivului.

Lia Olguța Vasilescu s-a arătat sceptică și în privința posibilității organizării unor alegeri parlamentare anticipate.

„Alegeri anticipate, deși toată lumea spune că își dorește, nu cred. Eu nu cred că vor fi alegeri anticipate”, a afirmat aceasta.

În aprilie, social-democrata declara că PSD este pregătit inclusiv pentru scenariul anticipatelor dacă partidele nu ajung la o soluție privind conducerea Guvernului. În prezent, însă, Vasilescu consideră că organizarea unui scrutin anticipat este puțin probabilă.

Situația politică rămâne astfel incertă, iar Lia Olguța Vasilescu susține că oportunitatea unei schimbări rapide a Executivului a fost ratată.