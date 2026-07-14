Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, susține că, înainte ca social-democrații să decidă ieșirea de la guvernare, a fost vizitat de doi membri ai conducerii partidului, care i-ar fi prezentat strategia pregătită pentru perioada următoare. Potrivit acestuia, planul era ca PSD să iasă din Executiv și ulterior să îl înlăture pe Ilie Bolojan din funcția de premier interimar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni online, unde Dragnea a afirmat că întâlnirea a avut loc cu o zi înainte de votul politic din partid.

Fostul lider social-democrat a povestit că, în duminica dinaintea ședinței în care PSD urma să decidă dacă rămâne sau nu la guvernare, doi membri ai conducerii partidului l-au vizitat pentru a discuta despre situația politică.

„Înainte să ia ei decizia politică, istorica decizie politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu - a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine, au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după-amiază”, a declarat Liviu Dragnea.

Acesta a refuzat să le dezvăluie identitatea. „Nu e relevant, cel puțin acum”, a spus fostul președinte al PSD.

Liviu Dragnea susține că i-a întrebat pe cei doi reprezentanți ai PSD care este strategia partidului după ieșirea de la guvernare.

Potrivit acestuia, răspunsul primit a fost: „Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan.”

Dragnea afirmă că le-a cerut explicații despre scenariul în care Ilie Bolojan nu ar fi fost înlăturat din fruntea PNL și ar fi rămas premier interimar. „I-am întrebat: și dacă nu îl dați jos? Dacă rămâne președinte al PNL și premier interimar?”

Potrivit fostului lider PSD, interlocutorii săi i-au răspuns: „Nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit, toată lumea...”

Dragnea a spus că a insistat să afle care este planul de rezervă. „La insistențele mele au spus: «Vedem atunci».”

În opinia sa, acest răspuns demonstra lipsa unei strategii alternative. „Deci e clar. Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes”, a afirmat fostul lider social-democrat.

Liviu Dragnea a criticat și ceea ce a descris drept încercări ale PSD de a interveni în viața internă a PPNL. „O să fiți praf, dincolo de faptul că faceți ceva ce eu, și cred că nici alții dinaintea mea, alți președinți, n-au agreat: să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Mi se pare foarte josnic.”

Acesta a continuat: „Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiți... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.”

Cu o zi înainte, Liviu Dragnea lansase un nou atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că partidul nu mai acționează independent. „Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicușor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicușor Dan”, a declarat fostul lider social-democrat.

El a susținut că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu ar avea libertatea de a lua decizii politice proprii.

„Nu are niciun fel de putere Grindeanu de a avea un punct de vedere propriu. El, și nu numai el, cei câțiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supraviețuire și la libertate.”

Dragnea a afirmat că actuala conducere a PSD depinde de relația cu președintele Nicușor Dan și a susținut că, în momentul în care aceasta nu va mai exista, liderii partidului nu vor mai beneficia de protecție politică.

„Ei înțeleg un lucru clar, că dacă de mâine Grindeanu și cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuințare pentru Nicușor Dan – eu spun Nicușor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim – nu mai au niciun fel de protecție, pentru că nu mai contează”, a declarat Liviu Dragnea.