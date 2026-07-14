Culisele negocierilor de ieri de la Palatul Cotroceni scot la iveală detalii importante despre modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat criza guvernamentală care blochează România de mai bine de 70 de zile.

Într-o partidă de șah politic, președintele a folosit o metodă rară în diplomația dâmbovițeană pentru a-l pune la punct pe premierul interimar demis, Ilie Bolojan: înregistrările oficiale ale rundelor precedente de consultări.

Dezvăluirile au fost făcute aseară de Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unei emisiuni moderată de Victor Ciutacu la România TV.

Acesta a descris momentul în care Ilie Bolojan a fost lăsat fără replică în fața șefului statului și a celorlalți lideri politici.

Miza discuțiilor de la Cotroceni a fost deblocarea guvernării și evitarea pierderii fondurilor din PNRR. În timp ce în spațiul public Ilie Bolojan și PNL respingeau vehement orice colaborare sau susținere pentru un guvern minoritar condus de PSD, realitatea din spatele ușilor închise de la Cotroceni era cu totul alta.

Conform relatării lui Sorin Grindeanu, președintele Nicușor Dan a venit la discuția comună extrem de bine pregătit, confruntându-l direct pe Bolojan cu declarațiile pe care acesta le făcuse în formatul de consultări individuale, consultări care, conform legii, sunt înregistrate audio-video de serviciile tehnice ale Administrației Prezidențiale.

Sorin Grindeanu la România TV: „Președintele a spus: «Domnilor, am reascultat în urmă cu două ore înregistrările acestei consultări. Domnule Bolojan, ați spus că susțineți două variante: ori PSD minoritar, ori PNL. Și cum PSD-ul nu votează un guvern PNL-USR-UDMR, rămâne doar varianta PSD minoritar. Și ați spus DA la această variantă. Ce s-a schimbat?»”

La întrebarea directă a președintelui Nicușor Dan, sprijinită pe probe audio de netăgăduit, liderul liberalilor a intrat în blocaj.

Întrebat de Victor Ciutacu care a fost reacția liderului PNL în acel moment, Grindeanu a fost plastic: „A tăcut.”

Tensiunea a atins cote maxime în momentul în care s-a discutat despre interimatul prelungit la Palatul Victoria. Grindeanu a subliniat că PSD nu va acționa ca o „rezervă de voturi” pentru a trece legile PNRR trimise pe ultima sută de metri de un guvern demis de Parlament cu un număr record de voturi.

Pentru deblocarea reală a situației, opoziția i-a cerut deschis lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate și să cedeze conducerea unui cabinet interimar de armistițiu sau tehnocrat, variantă propusă inițial de liderul minorităților, Varujan Pambuccian, și susținută de UDMR.

Argumentul PSD este simplu: Bolojan nu poate emite pretenții ca opoziția să-i voteze pachetele de legi, precum legea salarizării sau modificările la Legea ANI, în timp ce el refuză orice dialog politic transparent și atacă social-democrații pe rețelele sociale.

„I-am spus că un pas spre deblocare [...] ar fi să facă un pas înapoi, inclusiv din funcția de prim-ministru interimar, să lase pe cineva mai tehnic. Altfel, el pare că e acolo la putere, dă ordine Parlamentului ce să facă, dar vrea ca PSD să-i voteze legile. Nu o facem.”

Imediat după negocieri, Ilie Bolojan a plusat în spațiul public, declarând că ia în calcul organizarea unor alegeri anticipate în această toamnă sau, cel târziu, în primăvara anului 2027. Mutarea este privită de Grindeanu ca o încercare disperată de a se agăța de fotoliul de la Palatul Victoria, în calitate de interimar.

Mai mult, scenariul anticipatelor este considerat o fundătură politică în acest moment, din moment ce președintele Nicușor Dan refuză de plano această idee, considerând-o nocivă pentru stabilitatea financiară a țării.

În plus, o eventuală dizolvare a Parlamentului ar lăsa țara fără un legislativ funcțional exact în perioada în care trebuie adoptat bugetul de stat și închise jaloanele critice din PNRR.

În concluzie, prin utilizarea probelor din arhiva Cotroceniului, președintele Nicușor Dan a expus incoerența declarațiilor PNL-ului și a arătat că, dincolo de postările belicoase de pe Facebook, deciziile se iau pe bază de asumare, nu pe promisiuni uitate de la o rundă de negocieri la alta.