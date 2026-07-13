Sorin Grindeanu a anunțat că PSD este pregătit să depună plângeri penale atunci când consideră că sunt depășite „anumite limite” și a lansat un atac dur la adresa PNL și USR.

Liderul social-democrat susține că partidul său se află în opoziție și nu are obligația de a asigura voturile necesare pentru proiectele promovate de liberali.

Declarațiile au fost făcute luni, 13 iulie, în contextul blocajului politic și al disputelor privind adoptarea unor proiecte legislative legate inclusiv de Planul Național de Redresare și Reziliență.

Consultările dintre liderii PSD, PNL, USR și UDMR, desfășurate la Palatul Cotroceni, nu au dus la o soluție pentru ieșirea din criza politică.

Liderul PSD a susținut că premierul demis Ilie Bolojan a trimis șase proiecte de lege în Parlament în penultima zi a sesiunii parlamentare. Potrivit acestuia, patru proiecte au fost adoptate la Camera Deputaților, în timp ce două nu au trecut de Senat.

Grindeanu a pus situația pe seama absenței unor parlamentari liberali și a respins ideea că PSD ar trebui să asigure voturile necesare.

„În penultima zi de sesiune, Ilie Bolojan a trimis șase legi în Parlament. Patru au fost votate la Cameră, a fost responsabilitatea mea. La Senat au picat două”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a insistat că PSD se află în opoziție de aproximativ două luni și a transmis PNL că responsabilitatea adoptării proiectelor revine formațiunilor care vor să rămână la guvernare.

„Voi vreți să rămâneți la putere, dar aveți pretenția de la PSD să le voteze. Eu nu am zis că sunt împotriva acestor legi, că ar pierde România bani. E responsabil PNL”, a afirmat Grindeanu.

Anterior, liderul PSD anunțase că este dispus să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru proiectele restante din PNRR, acuzând conducerea liberală a Senatului de „pasivitate”.

Un alt punct de conflict îl reprezintă legea salarizării în sectorul public. Grindeanu a transmis că PSD nu va susține proiectul în actuala formulă și a invocat criticile venite din partea sindicatelor.

Disputa s-a amplificat după ce liberalul Dan Motreanu l-a acuzat pe liderul PSD că încalcă angajamente asumate anterior și că nu mai susține proiectele necesare pentru PNRR.

Grindeanu a respins acuzațiile și a susținut că PSD sprijină absorbția fondurilor europene, dar nu va vota o lege a salarizării despre care reprezentanții sindicatelor afirmă că ar reduce veniturile unor angajați.

În paralel, PSD și reprezentanții mai multor organizații sindicale au discutat despre elaborarea unei variante alternative a legii salarizării.

Sorin Grindeanu a criticat dur și USR, pe fondul disputelor privind Agenția Națională de Integritate și modificările legislative aflate în dezbatere.

„Chiar azi mă gândeam cu ce diferă acțiunea USR de a ciunti din puterile ANI de ceea ce a făcut Dragnea în 2017”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a acuzat USR și PNL că folosesc constant discursul anti-PSD, dar cer ulterior sprijinul parlamentar al social-democraților pentru adoptarea proiectelor legislative.

„Înjurătura la adresa PSD nu ține loc de plata facturilor, nu face energia să fie mai ieftină”, a afirmat liderul social-democrat.

El a transmis partidelor care vor să continue guvernarea să își asigure majoritatea necesară în Parlament.

„Vreți să rămâneți la putere? Treceți-vă legile”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a ridicat tonul discursului și a anunțat o confruntare politică directă cu adversarii săi, inclusiv la nivel local.

„Din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu haștagii ăștia. Pe comune, la orașe, pare că este o pestă care a cuprins România și nu au decât o politică publică: să înjure PSD”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că partidul său ar putea recurge și la plângeri penale atunci când consideră că există indicii privind depășirea limitelor legale.

„Noi nu am făcut plângeri penale, dar ei merită acest lucru. Atâta timp cât avem semnale că se depășesc unele limite, vom face acest lucru”, a spus liderul social-democrat.

„Perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul”, a adăugat Grindeanu.

Printre temele invocate de liderul PSD în disputa cu PNL și USR se numără digitalizarea și privatizarea companiilor de stat.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au discutat timp de aproximativ două ore cu președintele Nicușor Dan, fără să ajungă la un acord privind ieșirea din criza politică.

PSD își menține poziția de partid de opoziție, în timp ce proiectele restante din PNRR și legea salarizării rămân printre principalele puncte de dispută. Confruntarea publică dintre PSD, PNL și USR indică, deocamdată, o adâncire a tensiunilor dintre formațiunile politice.