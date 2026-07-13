Ministrul interimar al Dezvoltării și al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că cele patru partide care au format coaliția de guvernare trebuie să ajungă cât mai repede la un acord pentru învestirea unui Guvern cu puteri depline. Oficialul UDMR a spus că amânarea unei decizii nu va schimba contextul politic, iar provocările legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și activitatea ministerelor impun formarea rapidă a unui nou Executiv. Declarațiile au fost făcute luni, în timpul unei vizite în județul Alba.

Cseke Attila a mai declarat că perioada de interimat nu este benefică pentru România și că un Guvern cu atribuții limitate îngreunează gestionarea problemelor curente.

„Trebuie să avem un guvern, este important. Nu este o situaţie nici fericită, nici dorită pentru o ţară să avem interimat atât de lung. Indiferent de contextul politic şi social în care ne aflăm, interimatele sunt oarecum, în prima fază, şi limitate de către Constituţie. În a doua fază sigur că această limitare ţine până la învestirea unui nou guvern, suntem în această situaţie, dar, având în vedere şi provocările pe PNRR, şi provocările zilnice care sunt în activitatea unui minister, este de preferat şi este bine ca această discuie să se închidă cât mai rapid posibil”, a declarat ministrul interimar.

Oficialul UDMR a atras atenția că nu există motive pentru amânarea negocierilor, deoarece configurația parlamentară va rămâne aceeași și după începutul noii sesiuni parlamentare: „Trebuie ca cele patru formaţiuni politice să ajungă la un acord, pentru că este o aşteptare legitimă a societăţii. Oamenii vorbesc despre acest subiect, sunt preocupaţi de acest subiect, ştiu că orice instabilitate nu poate să le aducă lucruri bune şi atunci factorul politic trebuie să găsească o soluţie şi această soluţie trebuie găsită cât mai rapid, pentru că situaţia nu se va îmbunătăţi, nu va fi o altă situaţie politică, un context parlamentar diferit, de exemplu, după 1 septembrie, va fi exact acelaşi context. Acum trebuie găsită soluţia, nu trebuie amânată”.

La rândul său, președintele PSD,Sorin Grindeanu, a declarat că nu poate spune dacă România va avea un nou Guvern până la începutul sesiunii parlamentare, la 1 septembrie.

Acesta a dezvăluit că, în cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus constituirea unui „guvern de armistițiu”, cu un nou prim-ministru.

„Ştiţi, cel mai plastic azi a fost Kelemen Hunor, care a spus: «Domnule, dacă tot vreţi să facem... e una din idei să facem un guvern de armistiţiu, punem în paranteză toate constrângerile pe care le-aţi avut diverşi, găsim un prim-ministru şi mergem înainte». Eu am fost de acord. Varujan a fost de acord. Ceilalţi n-au fost de acord”, a afirmat Sorin Grindeanu, referindu-se la reprezentanții PNL și USR.

Întrebat dacă până la 1 septembrie va exista un nou Executiv, liderul PSD a răspuns că este prea devreme pentru o astfel de estimare.

„Nu ştiu dacă până la începutul sesiunii parlamentare, la 1 septembrie, vom avea un guvern nou. Chiar mi-e foarte greu să fac predicţii de acest tip”, a precizat Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare au avut luni o nouă rundă de consultări privind desemnarea viitorului premier.

La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că nu a fost discutat niciun nume pentru funcția de prim-ministru și că negocierile nu au condus, deocamdată, la conturarea unei soluții pentru formarea noului Guvern.