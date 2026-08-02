La scurt timp după preluarea mandatului de la Downing Street, premierul britanic Andy Burnham aduce în prim-plan o schimbare profundă pentru structura politic-administrativă a Regatului Unit. Fostul primar al regiunii Greater Manchester își dorește ca descentralizarea puterii către administrațiile locale să fie completată de o reformă constituțională de amploare. Regatul Unit rămâne una dintre puținele țări din lume care nu dispun de un document unic cu rol de constituție, conform AFP.

Descentralizarea autorității către regiuni reprezintă una dintre direcțiile centrale ale noii administrații de la Londra. În viziunea șefului guvernului, oferirea de noi atribuții comunităților locale trebuie susținută de un cadru normativ clar și modern.

Oficialul britanic a subliniat că procesul de transfer al competențelor către teritoriu este strâns legat de revizuirea normelor fundamentale ale statului.

„În cele din urmă, cred că asta deschide calea unui nou acord constituțional”, a declarat premierul în acest weekend, referitor la planurile sale legate de transferul unor atribuții către administrațiile locale.

Nevoia de claritate în guvernanță constituie un alt pilon al argumentației sale. Premierul britanic a făcut apel la „un nou ansamblu de principii clare privind modul în care această țară ar trebui condusă”, spunând că Regatul Unit are nevoie de o constituție scrisă, idee pe care a promovat-o și înainte de a ajunge la conducerea guvernului de la Downing Street.

În prezent, ordinea juridică din Regatul Unit se bazează pe o colecție complexă de legi, decizii judecătorești fundamentate pe dreptul comun și tratate internaționale. Această structură tradițională este considerată de premierul britanic ca fiind necorespunzătoare pentru provocările actuale.

Andy Burnham susține că lipsa unui cod unificat limitează capacitatea de acțiune a administrațiilor regionale și creează vulnerabilități în sistem.

„Este anormal ca oamenii să fie reduși la a apăra lucruri care sunt pur și simplu fundamentale și absența constituției privează teritoriile de mijloace de acțiune”, a estimat premierul britanic.

Preocuparea pentru codificarea normelor fundamentale nu este complet nouă pe scena politică britanică. Fostul prim-ministru laburist Gordon Brown, în al cărui executiv Andy Burnham a ocupat funcția de ministru, a fost printre primii lideri de la Londra care au adus în dezbatere necesitatea unei constituții scrise.

De-a lungul timpului, subiectul a fost analizat în detaliu de o comisie parlamentară specializată. După cinci ani de evaluări ale diferitelor variante de redactare, parlamentarii au concluzionat în 2015 că nu există o susținere unanimă pentru o astfel de reformă radicală.

Proiectul promovat acum de executivul de la Londra va necesita un parcurs legislativ și politic extins. O eventuală adoptare a unui document unificat ar presupune derularea unor consultări publice ample și organizarea unei anchete la nivel național.

Pe lângă dezbaterea privind constituția scrisă, premierul a prezentat măsuri imediate destinate consolidării administrațiilor locale. În cadrul strategiei de descentralizare, primarii regionali din Anglia vor primi dreptul de a reține la nivel local o parte din impozitele colectate pe teritoriul lor. Măsura urmărește să reducă dependența financiară a regiunilor față de deciziile luate la Londra și să stimuleze dezvoltarea economică locală.