Marius Baciu, antrenorul în vârstă de 51 de ani al celor de la FCSB, s-a prezentat la conferința de presă premergătoare partidei pe care echipa sa o va disputa pe teren propriu împotriva celor de la Farul Constanța, duel ce contând pentru etapa a treia din Superliga. Confruntarea vine într-un moment tensionat pentru roș-albaștri, care încearcă să treacă peste eliminarea dureroasă din turul doi preliminar al Conference League, unde au cedat cu scorul general de 3-7 în fața formației FK Auda.

Deși rezultatul din cupele europene i-a determinat pe numeroși suporteri să solicite schimbarea băncii tehnice, Marius Baciu susține că nu se teme pentru postul său. Tehnicianul a subliniat că a primit încurajări din partea conducerii, menționându-l pe Mihai Stoica, și că își dorește să păstreze parcursul bun din campionatul intern.

Antrenorul roș-albaștrilor a scos în evidență importanța punctelor puse în joc în campionat, punctând că echipa trebuie să își reamintească evoluțiile bune din primele două runde.

„Urmează un joc foarte important pentru noi, după două etape foarte bune în care am câștigat. Vrem să continuăm și să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte. Corect, venim după un meci foarte greu pentru noi și am pierdut o calificare. Una dintre prioritățile noastre e să recuperăm jucătorii după meciul de joi și să arătăm bine mâine seară”, a declarat Marius Baciu.

Eliminarea din Conference League reprezintă un moment greu pentru întreaga echipă, însă tehnicianul dorește ca atenția să se reorienteze rapid spre competiția internă.

„Nu e simplu pentru nimeni din tot colectivul. Nu e ușor să digerăm o necalificare, ne-am dorit mult mai mult. Eu îmi asum foarte mult de câte ori luăm un gol, așa am fost și ca jucător. Am analizat greșelile pe care le-am făcut și încercăm să trecem peste ele. Toată lumea este conștientă că puteam să facem mai mult”, a adăugat antrenorul.

Întrebat direct despre posibilitatea de a fi demis sau de a-și prezenta demisia în urma parcursului european, Marius Baciu a infirmat categoric un astfel de scenariu și a precizat că se bucură de sprijinul jucătorilor și al conducerii.

„Mă simt foarte bine, simt că toată lumea e lângă echipă și lângă staff-ul tehnic, inclusiv jucătorii. Am văzut ce mesaje au transmis jucătorii, înseamnă că sunt alături de noi și noi alături de ei”, a explicat tehnicianul.

La întrebarea privind o eventuală plecare de la cârma echipei, răspunsul său a fost ferm:

„Exclus, niciodată! Dacă se va considera vreodată, cândva, da, o să analizăm. Dar, deocamdată, suntem la început de drum. Am mai multe victorii decât înfrângeri până acum. Suntem mult mai bine mental în ultima vreme. Fizic, n-am reușit să ne antrenăm cu toții. Unii au făcut antrenamente separate.”