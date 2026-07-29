Gigi Becali a încasat 14,3 milioane de euro după vânzarea unui teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați din zona Pipera Plaza, în nordul Bucureștiului.

Cumpărătorul este omul de afaceri britanic Ghai Sant Ram, investitor cunoscut pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare Ivory Residence.

Anunțul privind finalizarea tranzacției a fost făcut după 16 zile de negocieri între părți. Pe terenul achiziționat urmează să fie construit un nou complex rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente, unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare anunțate recent în zona Pipera.

Potrivit informațiilor făcute publice, Ghai Sant Ram, prin Ghai Family Holding, și-a extins portofoliul imobiliar prin achiziția terenului situat în apropierea Pipera Plaza.

Viitorul proiect rezidențial va cuprinde aproximativ 650 de apartamente și se înscrie în planurile investitorului britanic de dezvoltare pe piața imobiliară din România.

Tranzacția a fost intermediată de CGA Home Consulting, prin Cătălin Apetri, CEO și fondator al companiei, care colaborează cu Ghai Family Holding în calitate de director de dezvoltare pentru România.

Patronul FCSB a declarat că aceasta reprezintă cea mai importantă tranzacție imobiliară realizată de el până în prezent.

„Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiția confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureștiului, cât și încrederea mea în profesionalismul său”, a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.

Recent, omul de afaceri a vorbit și despre un alt teren aflat în proprietatea sa, pe care spune că l-a cumpărat cu un dolar pe metrul pătrat și care, în prezent, ar avea o valoare estimată la aproximativ 50 de milioane de euro.

Potrivit lui Becali, procesul de recuperare a terenului a durat 15 ani, perioadă în care valoarea proprietății a crescut considerabil.

„De exemplu, m-am judecat pe un teren 15 ani, l-am câștigat acum vreo două luni. Dacă îl câștigam atunci, îl vindeam cu vreo două milioane. Acum am 50 de milioane pe el! Dacă nu era procesul, îl dădeam cu două. Îi mulțumesc judecătorului că s-au lungit. Ba îl câștigam, ba îl luau înapoi. 15 ani! Poate îl dădeam chiar și cu un milion”, a afirmat acesta