Comisia de buget din cadrul Camerei Deputaților a adoptat marți un raport favorabil pentru un proiect legislativ extrem de important pentru piața imobiliară. Măsura vine în sprijinul cetățenilor care au semnat precontracte de cumpărare a unei locuințe până la data de 31 iulie 2025, anunță Agerpres.

Datorită acestei inițiative, cumpărătorii vor putea finaliza toate formalitățile fără a suporta o cotă majorată de TVA până la 30 septembrie 2026. Măsura a fost adoptată pentru ca românii să nu fie afectați de blocajele generate de atacul cibernetic care a vizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiectul de lege stabilește norme clare privind suprafața, valoarea imobilului și termenul până la care se aplică reducerea fiscală.

„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9% dacă (...) locuinţa are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti şi o valoare inclusiv a terenului pe care este construită care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA”, prevede proiectul.

Pe lângă plafoanele de preț și suprafață, actul normativ impune și condiții stricte referitoare la starea în care trebuie să se afle proprietatea în momentul tranzacției finale.

Locuinţa, în momentul livrării, care nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026, trebuie să poată fi locuită ca atare conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice ce au avut obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Facilitățile fiscale se extind și asupra achizițiilor publice destinate fondului locativ social, cu condiția ca plățile în avans să fi fost efectuate anterior termenului limită stabilit de legiuitor.

Până la data de 1 octombrie 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către Primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025 acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea acestora.

Procedura parlamentară este aproape de final, inițiativa urmând să intre direct pe ordinea de zi a plenului pentru votul decisiv.

Propunerea legislativă va intra în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, aflată în sesiune extraordinară, în perioada 27 - 31 iulie. Camera Deputaţilor este for legislativ decizional în acest caz.