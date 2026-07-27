Proprietarii care intenționează să vândă sau să închirieze o locuință trebuie să dețină certificatul de performanță energetică, documentul care arată cât de eficient este imobilul din punct de vedere al consumului de energie. Acesta este necesar și la recepția clădirilor noi și poate fi emis exclusiv de auditori energetici autorizați, potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Certificatul oferă informații despre consumul estimat de energie al locuinței și contribuie la o mai bună informare a cumpărătorilor și chiriașilor cu privire la costurile de utilizare ale imobilului.

Documentul conține date despre necesarul de energie pentru încălzire, prepararea apei calde, ventilație, climatizare și iluminat. Totodată, acesta indică nivelul emisiilor de dioxid de carbon și, acolo unde este cazul, ponderea energiei provenite din surse regenerabile.

Pe baza informațiilor incluse în certificat, proprietarii pot identifica soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea performanței energetice a locuinței.

Legea stabilește că documentul poate fi eliberat doar de auditori energetici autorizați. Aceștia analizează caracteristicile tehnice ale imobilului, inclusiv tipul construcției, materialele utilizate și sistemele de încălzire și preparare a apei calde, pentru a determina nivelul real al performanței energetice.

„Înainte de semnarea contractului de vânzare sau închiriere, proprietarul trebuie să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș o copie a certificatului. La vânzare, certificatul în original se transmite noului proprietar. Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea acestei obligații pot fi lovite de nulitate relativă, potrivit Codului civil”, potrivit Art 22.

Un certificat emis de o persoană neautorizată nu produce efecte juridice. Documentul oficial include un cod unic de înregistrare, care permite verificarea autenticității acestuia.

Pentru emiterea certificatului energetic, proprietarii trebuie să contacteze un auditor energetic autorizat și să furnizeze informații despre locuință, precum tipul imobilului, adresa și scopul solicitării.

Ulterior, este necesară prezentarea documentelor solicitate, printre care actul de proprietate, releveul locuinței, proiectul tehnic sau cartea construcției, dacă acestea există. În funcție de situație, auditorul poate solicita informații suplimentare despre ferestre, izolație sau instalațiile de încălzire și apă caldă.

După verificarea imobilului și efectuarea calculelor, specialistul emite certificatul de performanță energetică, care include clasa energetică a locuinței, recomandări pentru creșterea eficienței și codul unic de înregistrare.

Certificatul de performanță energetică are o valabilitate de 10 ani. Totuși, documentul trebuie actualizat dacă locuința trece prin lucrări importante de renovare care modifică performanța energetică a clădirii.

„Certificatul de performanță energetică este obligatoriu pentru clădirile și unitățile de clădire care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore. Documentul este emis exclusiv de un auditor energetic autorizat și este valabil 10 ani, dacă între timp nu sunt realizate renovări majore care modifică performanța energetică a imobilului”, potrivit legii.