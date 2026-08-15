Românii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot primi puncte suplimentare la calculul pensiei. Majorarea punctajului diferă în funcție de perioada în care au fost plătite contribuțiile și de procentul achitat, iar în anumite situații poate ajunge la 28%. Prevederea este reglementată de articolul 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică persoanelor care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară.

„Pensia suplimentară” nu reprezintă în prezent o indemnizație distinctă, plătită separat de pensia obișnuită. Contribuțiile achitate în vechiul sistem sunt luate în calcul prin majorarea punctajelor lunare aferente perioadelor pentru care au fost plătite.

Legea stabilește majorări diferite în funcție de procentul contribuției și de perioada în care aceasta a fost achitată. O categorie distinctă este reprezentată de persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară.

Pentru acestea, punctajele lunare sunt majorate astfel:

cu 26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 31 decembrie 1977;

cu 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986.

Așadar, faptul că o persoană a lucrat înainte de 1 aprilie 2001 nu este suficient pentru acordarea automată a majorării. Contează dacă aceasta a contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, procentul contribuției și perioada în care au fost plătite sumele.

Pentru a afla dacă beneficiază de această prevedere, pensionarii trebuie să verifice perioadele în care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, precum și procentul achitat.

Documentele referitoare la vechime și contribuțiile plătite înainte de 1 aprilie 2001 pot fi relevante pentru stabilirea drepturilor de pensie. Persoanele care au lucrat înainte de această dată și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot verifica dacă punctajele lunare au fost majorate potrivit articolului 143 din Legea nr. 360/2023.

Luna august 2026 a venit cu mai multe modificări administrative, sociale și economice care îi vizează direct pe români. Printre schimbările aplicate de la începutul lunii se numără noi condiții de pensionare pentru femei.

De la 1 august 2026, femeile care și-au depus dosarul pentru pensionare la limită de vârstă trebuie să îndeplinească un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 6 luni.

Pragul a crescut cu o lună față de cel valabil în iulie, majorarea făcând parte din procesul de creștere treptată a stagiului necesar pentru femei.

Modificarea este inclusă în calendarul de egalizare progresivă a condițiilor de pensionare, prevăzut de legislația sistemului public de pensii.