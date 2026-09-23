Decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru a fost contestat în instanță. Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel București, iar reclamant este Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.

Dosarul cu numărul 6038/2/2026 a fost înregistrat la Curtea de Apel București la 22 septembrie 2026 și se află pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal, potrivit informațiilor din Portalul Instanțelor de Judecată.

Obiectul cauzei este „anulare act administrativ DECRET 770/2026”, iar dosarul se află în faza de fond.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. are calitatea de reclamant, în timp ce Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial sunt indicate ca pârâte.

Până în prezent, nu este afișat un termen de judecată și nu apar informații privind desfășurarea unei ședințe sau existența unor căi de atac.

Decretul nr. 770 din 21 septembrie 2026 a fost emis de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial nr. 799 din aceeași zi. Actul are un singur articol și îl desemnează pe Siegfried-Vasile Mureșan candidat la funcția de prim-ministru.

„Se desemnează domnul Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, se arată în decret.

Actul prezidențial a fost emis în temeiul articolelor 85 alin. (1), 100 alin. (1) și 103 alin. (1) din Constituția României.

Prin contestarea decretului, acțiunea depusă la Curtea de Apel București vizează actul prin care Mureșan a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit informațiilor publicate după apariția decretului, desemnarea candidatului declanșează etapa în care acesta trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului și listei noului Guvern.

În acest context, procesul deschis la Curtea de Apel București (CAB) vizează legalitatea actului administrativ prin care a fost făcută desemnarea.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost înființată în 1993, la Suceava, de urmași ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina. Organizația a dobândit personalitate juridică în 1996.

Potrivit prezentării sale, asociația urmărește păstrarea și promovarea identității comunității italiene din România și derulează proiecte culturale, educaționale și de reprezentare.

În 2008, RO.AS.IT. a primit statutul de utilitate publică.

Organizația a avut și reprezentare în Parlament. Mircea Grosaru, fostul președinte al asociației, a ocupat mandate de deputat ca reprezentant al minorității italiene. După decesul acestuia, în 2014, conducerea RO.AS.IT. a fost preluată de Ioana Grosaru.