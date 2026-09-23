Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că îl așteaptă pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, la sediul partidului pentru o discuție despre programul de guvernare. Liderul politic susține că Mureșan nu i-a transmis, până în prezent, documentul promis.

Sorin Grindeanu a afirmat că a discutat miercuri cu Siegfried Mureșan și că premierul desemnat s-ar fi angajat să îi transmită programul de guvernare. Potrivit liderului PSD, documentul nu a ajuns însă la partid până la momentul declarațiilor sale.

„Așa cum v-am anunțat de dimineață, am avut o discuție cu Siegfried Vasile Mureșan, în care domnia sa s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Am avut această discuție în urmă cu mai multe ore. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Probabil, așa cum ne-a obișnuit, că domnul Mureșan încă are nevoie de timp de gândire. Este însă îngrijorător că PNL și USR au o propunere de un premier care ezită la orice pas și care pare că cere aprobare șefilor săi. Cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare sau măcar o schiță, în mare, cu toate acestea, îl anunț pe domnul Mureșan că, atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că miercuri urma să aibă o întâlnire cu grupul minorităților naționale. El a mai spus că se află „în dialog” cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Discuțiile urmăresc prezentarea programului de guvernare propus de premierul desemnat și identificarea așteptărilor social-democraților.

Mureșan a afirmat că va aborda relația cu PSD „în mod instituțional și corect”.

„Domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem”, a adăugat premierul desemnat.