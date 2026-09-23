Cel puțin două persoane au fost ucise miercuri în atacuri rusești asupra Kievului și regiunii Odesa, unde au fost vizate stații de alimentare cu carburant, infrastructura feroviară și portuară, precum și un vas comercial. În urma loviturilor au izbucnit incendii la depozite de medicamente și produse alimentare, iar un cargo aflat sub pavilionul statului Antigua și Barbuda a fost lovit în zona portuară a regiunii Odesa, potrivit AFP.

În Kiev, un bărbat în vârstă de 42 de ani a murit după ce a fost rănit într-un atac cu drone asupra unei stații de alimentare cu carburant. Alte șapte persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Atacurile au afectat și infrastructura feroviară din capitala Ucrainei. Oleksandr Perțovski, directorul companiei naționale de căi ferate, a anunțat că rețeaua feroviară din Kiev a fost lovită și le-a cerut pasagerilor care folosesc Gara Centrală să manifeste „maximă” vigilență.

Capitala ucraineană se află de mai multe zile sub presiunea unor atacuri intense cu drone. Miercuri dimineață, două stații de alimentare cu carburant au fost lovite, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene.

Un al doilea om a fost ucis în regiunea Odesa, după ce un vas comercial care naviga sub pavilionul Antigua și Barbuda a fost lovit într-un atac rusesc. Căpitanul navei, cetățean ucrainean, și-a pierdut viața, iar ceilalți membri ai echipajului au fost evacuați.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că atacurile au vizat și infrastructura portuară și civilă. Mai multe depozite în care erau păstrate medicamente, produse alimentare și bunuri de uz curent au fost lovite, iar incendiile au necesitat câteva ore pentru a fi stinse.

Autoritatea Portuară ucraineană a confirmat atacul asupra navei și moartea căpitanului.

„Este vorba despre un nou act terorist al Rusiei împotriva navigaţiei civile, De această dată, atacul rus l-a costat viaţa pe un marinar ucrainean”, a anunţat pe Telegram autoritatea.

Loviturile asupra infrastructurii și transporturilor maritime au loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra obiectivelor logistice și economice din Ucraina. Potrivit datelor citate de Reuters, atacurile au afectat puternic activitatea portuară și exporturile ucrainene prin Marea Neagră.

Cel puțin 226 de nave civile și comerciale au fost lovite în Marea Neagră de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, potrivit Camerei turce de Comerț Maritim Imeak. Aproximativ 70% dintre aceste atacuri au avut loc în primele opt luni ale anului 2026.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat drept „inacceptabile” atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Turcia a transmis Ucrainei și Rusiei un protocol de acord destinat opririi atacurilor asupra navelor comerciale, inclusiv asupra celor aflate sub pavilion turc.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a acuzat Rusia că urmărește să afecteze economia și viața civilă prin atacurile asupra infrastructurii.