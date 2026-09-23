Pregătirile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Brașov 2027 au intrat într-o etapă decisivă. În această perioadă, șefi de misiune și reprezentanți ai țărilor participante efectuează o serie de inspecții la Brașov pentru a evalua stadiul organizării și pentru a vizita infrastructura sportivă destinată întrecerilor din februarie anul viitor, conform Mediafax.

Seminarul Șefilor de Misiune a debutat miercuri la Brașov, reunind oficiali însărcinați cu gestionarea delegațiilor naționale care vor concura la ediția din 2027. La întâlniri iau parte delegați ai Comitetelor Olimpice Europene (EOC), reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), voluntari și membri ai echipei de organizare, conform informațiilor furnizate de Primăria Brașov.

Primarul George Scripcaru a subliniat importanța prezenței internaționale în oraș: „Avem trei zile pline la Brașov, alături de delegați din întreaga Europă. În aceste zile analizăm raportul de progres și stadiul pregătirilor pentru FOTE 2027. Mă bucur foarte mult că avem delegați din atât de multe țări. Putem spune că, in aceste zile, Europa a venit la Brașov”.

Organizatorii analizează detalii esențiale pentru buna desfășurare a competiției, de la cazarea și transportul tuturor participanților până la serviciile medicale, acreditare, măsuri de securitate, servicii media și desfășurarea ceremoniilor oficiale. Peste 1.000 de tineri sportivi din întreaga Europă sunt așteptați în România, iar fiecare departament din Comitetul de Organizare își prezintă stadiul proiectelor.

Fostă campioană olimpică la scrimă, Ana Maria Brânză este responsabilă în cadrul Comitetului de Organizare de protecția și siguranța sportivilor. Aceasta a transmis un mesaj de susținere și încurajare pentru toți juniorii care se pregătesc de concurs.

„Mă voi asigura că toți sportivii care vor participa la acest festival vor avea o experiență cât mai plăcută, dincolo de ceea ce înseamnă competiția în sine”, a declarat fosta campioană olimpică.

Ea le-a recomandat tinerilor sportivi din România și din strainătate să trăiască din plin fiecare moment al acestei competiții: „Dragilor, și eu am fost junior, am avut un vis și am muncit pentru el în fiecare zi. Pe lângă toată munca pe care o depuneți la antrenamente, vă îndemn să vă bucurați cât mai mult de această experiență”.

Programul reuniunii include o serie de vizite tehnice la bazele sportive localizate în mai multe stațiuni și orașe din regiune. Șefii de misiune inspectează facilitățile sportive și spațiile de antrenament din Brașov, Predeal, Râșnov, Cheile Grădiștei, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Covasna, pentru a garanta că toate cerințele internaționale sunt îndeplinite.

Ediția a XVIII-a de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European se va desfășura în perioada 14–21 februarie 2027. Este pentru a doua oară când România găzduiește FOTE de iarnă, după experiența din anul 2013, derulată tot în regiunea Brașovului.

Organizatorii au stabilit ca Poiana Brașov să funcționeze drept sat olimpic, oferind spațiile de cazare destinate sportivilor și oficialilor. Proiectul include și lucrări de modernizare a bazelor sportive necesare competițiilor.

Comitetul de Organizare al FOTE Brașov 2027 propune un program sportiv complex destinat juniorilor, care cuprinde discipline precum schi alpin, biatlon, schi fond, patinaj artistic, hochei pe gheață, short-track, sărituri cu schiurile, snowboard și schi-alpinism.

Evenimentul a fost recunoscut oficial ca fiind de interes național. Organizarea este gestionată de Primăria Brașov alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, beneficiază de sprijinul autorităților centrale și locale pentru asigurarea tuturor condițiilor logistice necesare.