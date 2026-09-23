Olanda va participa la ediția Eurovision din 2027, deși postul Avrotros, care s-a ocupat anterior de participarea țării la concurs, anunțase că se retrage. Decizia vine pe fondul controverselor legate de participarea Israelului și al disputelor privind modul în care competiția gestionează situația din Gaza, potrivit BBC.

Rețeaua olandeză Avrotros a decis să nu participe la ediția din 2026 și a anunțat că nu va reveni nici în 2027. Postul a susținut că Eurovision „nu mai poate fi considerată neutră”, pe fondul controverselor privind participarea Israelului și războiul din Gaza.

Organizația NPO, care coordonează serviciile publice de radiodifuziune din Olanda, a anunțat însă că țara va fi prezentă la ediția din 2027. Transmisiunea va fi asigurată de NOS, iar reprezentantul olandez va fi ales de un juriu independent.

Jurre Bosman, directorul media al NPO, a declarat: „Este important ca, în calitate de radiodifuzor public, să rămânem parte a acestui eveniment european care unește oamenii, mai ales în acest moment”.

Prezența Israelului la Eurovision a generat dispute în mai multe țări europene. Cinci state, printre care și Olanda, au boicotat ediția din 2026.

În august, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), organizația care coordonează Eurovision, a anunțat modificări ale regulilor privind desfășurarea concursului. Printre acestea se află și interdicția ca o țară implicată într-un conflict armat să găzduiască ediția competiției.

Israelul poate participa în continuare la Eurovision. Dacă ar câștiga concursul, însă, organizarea ediției următoare ar trebui să fie preluată de o altă țară.

EBU a propus și modificări ale sistemului de vot, după ce a afirmat că votul motivat politic a devenit „persistent” și este considerat pe scară largă „profund îngrijorător”.

Postul Avrotros nu consideră că măsurile propuse de EBU sunt suficiente pentru a restabili încrederea în caracterul independent al concursului.

Avrotros a transmis că modificările „nu oferă suficientă încredere că caracterul independent și neutru al concursului Eurovision a fost restabilit”.

Într-un comunicat de miercuri, NPO a afirmat că EBU a „făcut pași importanți în ceea ce privește regulile” concursului.

Organizația a recunoscut că Eurovision provoacă „sentimente amestecate” în Olanda și a spus că i-a cerut „în mod explicit EBU să facă din nou din caracterul unificator al festivalului o parte importantă a evenimentului”.

NPO a anunțat, de asemenea, că reprezentantul Olandei va fi ales de „o echipă independentă de experți”, care va „coordona cu atenție procesul privind reprezentantul”.

Olanda nu a fost singura țară care a boicotat ediția din 2026. Islanda, Spania, Irlanda și Slovenia au anunțat, la rândul lor, că nu vor participa la concurs.

Ediția din 2027 este programată pentru 14 mai, la Burgas, după ce cântăreața bulgară Dara a câștigat ediția din acest an cu piesa „Bangaranga”.

Martin Green, directorul Eurovision, a salutat decizia NPO de a reveni în competiție în 2027.

„Suntem încântați să întâmpinăm Olanda din nou la Eurovision în 2027.

„Apreciem discuțiile constructive pe care le-am avut cu NPO și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida concursul ca un loc care reflectă cu adevărat spiritul «United By Music»”.