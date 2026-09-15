Traficul feroviar din Olanda, din centrul și nordul țării, a fost perturbat marți dimineață, după ce țevi lungi și subțiri au fost atașate intenționat de șine în aproximativ 20 de puncte ale rețelei, în timpul orei de vârf. ProRail, operatorul infrastructurii feroviare din țară, a indicat că incidentele par să fi fost provocate deliberat, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Incidentul a afectat circulația trenurilor în mai multe zone și a dus inclusiv la închiderea unor treceri la nivel cu calea ferată. ProRail nu a stabilit deocamdată cine a amplasat obiectele pe șine și nici care a fost motivul acțiunilor.

Potrivit informațiilor transmise de ProRail, aproximativ 20 de incidente au fost raportate marți dimineață. Echipele intervenției au îndepărtat țevile de pe infrastructura feroviară, în timp ce circulația a fost afectată în mai multe regiuni din centrul și nordul țării.

Postul public olandez NOS a prezentat imagini cu țevile lungi și înguste scoase de pe șine. Amplasarea acestora a generat probleme care au determinat oprirea sau întârzierea trenurilor, perturbând traficul feroviar în perioada cu cel mai mare număr de călători.

ProRail a transmis că toate indiciile disponibile în acest moment indică o intervenție deliberată asupra infrastructurii. Operatorul nu a oferit însă informații care să permită identificarea autorilor sau stabilirea unui posibil motiv.

Poliția națională din Olanda a început o anchetă pentru a determina cine a amplasat obiectele pe șine și dacă incidentele din diferitele locații sunt legate între ele.

Autoritățile nu au anunțat până acum că ar exista persoane suspectate sau că ar fi fost stabilit un motiv pentru aceste acțiuni. Investigația urmează să clarifice și modul în care au fost amplasate țevile în punctele afectate.

În acest stadiu, autoritățile tratează situația drept o intervenție intenționată asupra infrastructurii feroviare, fără a atribui responsabilitatea unei anumite persoane sau organizații.

Efectele incidentelor nu s-au limitat la trenuri. Potrivit informațiilor furnizate de ProRail, mai multe treceri la nivel cu calea ferată au rămas închise, ceea ce a perturbat și traficul rutier din zonele respective.

Închiderea acestor puncte este o măsură de siguranță necesară în condițiile în care circulația feroviară este suspendată sau infrastructura este verificată după apariția unor obiecte pe șine.

ProRail este responsabil de întreținerea, reînnoirea, extinderea și siguranța infrastructurii feroviare din Olanda. Rețeaua olandeză este una dintre cele mai intens utilizate din Europa, iar perturbările produse într-o zonă pot avea efecte asupra mai multor conexiuni.

La momentul raportării incidentelor, ProRail nu putea preciza când va fi restabilită circulația feroviară în toate zonele afectate. Echipele de intervenție continuau verificările și îndepărtarea obiectelor de pe infrastructură.

Pentru că incidentele au avut loc în mai multe puncte în același interval, impactul asupra călătorilor a fost mai amplu decât în cazul unei singure defecțiuni locale.

Ancheta poliției este în desfășurare, iar stabilirea autorilor și a motivului reprezintă principalele obiective ale investigației.