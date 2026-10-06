„The Batman 2”, în impas. Matt Reeves s-a retras

Producția filmului „The Batman 2”, continuarea peliculei lansate în 2022 cu Robert Pattinson în rolul principal, a fost suspendată temporar, după ce regizorul Matt Reeves a decis să ia o pauză din motive personale, potrivit Variety.

Filmările pentru noua producție începuseră în luna mai, însă programul a fost întrerupt pentru ca cineastul să se poată ocupa de o problemă de familie.

Warner Bros. și DC Studios au confirmat suspendarea producției și au transmis că Reeves beneficiază în continuare de sprijinul studioului.

„Producția filmului Batman 2 este suspendată temporar, pentru ca Matt Reeves să se poată concentra asupra unei chestiuni familiale. Matt se bucură de sprijinul deplin al DC Studios și așteptăm cu nerăbdare să reluăm proiectul în curând”, au precizat cele două studiouri.

Nu este clar, deocamdată, dacă Matt Reeves va reveni la regia filmului după această pauză sau dacă Warner Bros. și DC Studios vor decide să apeleze la un alt regizor. Reeves a regizat și primul „The Batman”, lansat în martie 2022, care l-a avut pe Robert Pattinson în rolul lui Bruce Wayne.

Noua producție a trecut deja prin mai multe modificări ale calendarului. Lansarea fusese stabilită inițial pentru octombrie 2025, apoi a fost mutată în 2026, înainte ca premiera să fie amânată pentru 2027.

Ulterior, data a fost stabilită pentru 18 februarie 2028. Întreruperea filmărilor ar putea duce însă la o nouă modificare a calendarului.

Robert Pattinson va reveni în rolul lui Batman, iar distribuția îi va include din nou pe Andy Serkis, în rolul lui Alfred Pennyworth, Barry Keoghan, ca Joker, Colin Farrell, în rolul Pinguinului, și Jeffrey Wright, interpretul lui Jim Gordon.

Printre noile nume se află Sebastian Stan, care îl va interpreta pe Harvey Dent, personajul care va deveni Double-Face, și Scarlett Johansson, distribuită în rolul Gildei Dent, logodnica acestuia. Charles Dance, Brian Tyree Henry și Sebastian Koch au fost, de asemenea, anunțați în distribuție.

Deocamdată, nu există informații privind revenirea lui Zoë Kravitz în rolul lui Catwoman.