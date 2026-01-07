Monden

Sebastian Stan, probe pentru un rol în „The Batman Part II”, alături de Scarlett Johansson

Sebastian Stan, probe pentru un rol în „The Batman Part II", alături de Scarlett Johansson
Actorul de origine română, stabilit în Statele Unite, Sebastian Stan, ar putea deveni parte din distribuția filmului „The Batman Part II”, sequelul regizat și scris de Matt Reeves. Actorul Marvel ar putea juca alături de Robert Pattinson și Scarlett Johansson, colega sa de platou, care este, de asemenea, vizată pentru un rol în film, potrivit publicației Deadline.

Sebastian Stan ar putea juca în „The Batman Part II” alături de Robert Pattinson

Dacă negocierile se vor finaliza cu succes, Sebastian Stan va juca alături de Robert Pattinson, care revine în rolul lui Bruce Wayne / Batman. Această mutare vine la scurt timp după ce s-a anunțat că Scarlett Johansson este, de asemenea, vizată pentru un rol în noul film.

„The Batman Part II” este programat să intre în producție în primăvara acestui an, cu lansarea stabilită pentru 1 octombrie 2027. Filmul este produs de James Gunn și Peter Safran, alături de Dylan Clark, toți implicându-se activ în viitorul DC Studios.

Experiență în filmele cu supereroi

Primul film din serie, „The Batman” (2022), regizat de Matt Reeves, a fost unul dintre cele mai importante succese ale Warner Bros. în perioada post-pandemie. Pelicula, cu Robert Pattinson și Zoë Kravitz în rolurile principale, a încasat 369,3 milioane de dolari în America de Nord și 772 de milioane de dolari la nivel mondial.

Sebastian Stan în rolul lui Winter Soldier

Sebastian Stan nu este la prima experiență cu filme de supereroi, interpretând timp de peste un deceniu rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier în Universul Cinematic Marvel. Actorul a reluat recent acest personaj în producția „Thunderbolts”.

Sebastian Stan, recunoaștere critică și proiecte internaționale

Actorul a fost lăudat pentru interpretarea sa în filmul „The Apprentice”, unde l-a jucat pe Donald Trump. Rolul i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor.

În paralel, Sebastian Stan joacă în noul film al cineastului român Cristian Mungiu, „Fjord”. Producția este programată să fie prezentată la ediția din acest an a festivalului de la Cannes.

