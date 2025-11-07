Thrillerul anului. Denzel Washington și Robert Pattinson împart ecranul: jafuri și trădări

Hollywood-ul pregătește o surpriză majoră pentru cinefili: doi dintre cei mai apreciați actori, Denzel Washington și Robert Pattinson, vor colabora pentru prima dată într-un proiect cinematografic comun. Filmul, intitulat „Here Comes the Flood”, promite să fie unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului viitor, informează Tudum.

Detaliile despre poveste sunt încă puține, însă echipa de producție a dezvăluit că filmul va combina elemente de dramă și suspans, oferind un teren fertil pentru valoarea actorilor. Anunțul colaborării a stârnit deja un val de entuziasm în rândul fanilor și al criticilor de film, care speculează asupra chimiei dintre Washington, veteranul de la Hollywood, și Pattinson, actorul cu o carieră în plină ascensiune.

Producătorii promit că „Here Comes the Flood” va fi un proiect ambițios, cu o regie atentă și o poveste care să rămână în memoria publicului.

Așadar, noul thriller promite să capteze atenția publicului, reunindu-i pe Denzel Washington, Robert Pattinson și Daisy Edgar-Jones, care au fost confirmați în roluri cheie într-o poveste despre o misiune extrem de periculoasă, alături de Danai Gurira, care se alătură distribuției pentru a adăuga și mai multă intensitate filmului.

„Here Comes the Flood” reunește staruri din „Training Day”, „Tenet” și „Twisters”, sub îndrumarea regizorului Fernando Meirelles, nominalizat la Oscar pentru „The Two Popes”.

Scenariul este semnat de Simon Kinberg, cunoscut pentru „Mr. & Mrs. Smith”, promițând o experiență plină de suspans și răsturnări de situație. În distribuție se regăsesc și Sean Harris („The Stranger”) și alte nume notabile.

Filmul, aflat în prezent în producție în New Jersey, explorează tematica jafurilor și a misiunilor riscante, pregătindu-se să fie lansat pe platformele de streaming. Fanii genului se pot aștepta o combinație între acțiune intensă, dramă și tensiune constantă, cu o distribuție de excepție.

„Here Comes the Flood” se anunță ca un film neconvențional, în care miza și pericolul se împletesc într-un joc periculos de escrocherii și trădări. Povestea urmărește un agent de bancă, un casier și un hoț de excepție, ale căror destine se intersectează într-o serie de jafuri ce amenință să scape de sub control.

În ceea ce privește distribuția, filmul aduce împreună actori de renume internațional: Pe lângă Denzel Washington („Glory”), Robert Pattinson („The Batman”), Daisy Edgar-Jones („Normal People”), Danai Gurira („The Walking Dead”), va juca și Sean Harris („Mission: Impossible”), Moisés Arias („Jockey”, „Monos”) și Justin Kirk („Succession”, „Weeds”). Potrivit Tudum, lista va continua să crească pe măsură ce noi nume vor fi anunțate.

În spatele camerei, regizorul și producătorul Fernando Meirelles se alătură lui Simon Kinberg și Audrey Chon pentru Genre Films, cu Samson Mucke în rol de producător executiv. Această echipă promite un thriller captivant, în care tensiunea și complexitatea personajelor vor fi în prim-plan.