De la glorie la tăcere. Actorul care a ajuns să fie exclus de la Hollywood

Reapariția lui Wesley Snipes în filmul „Deadpool & Wolverine”, lansat anul trecut, a stârnit entuziasm printre fanii vechiului personaj Blade. Cu toate acestea, revenirea pe marele ecran nu a fost suficientă pentru a-l readuce pe actor în prim-planul industriei.

Deși numele său rămâne strâns legat de succesul Marvel de la finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, Hollywood-ul pare să-l țină în continuare la distanță.

Wesley Snipes a intrat definitiv în istoria filmelor cu supereroi odată cu lansarea „Blade” (1998), producție care a deschis drumul adaptărilor Marvel moderne. Actorul a revenit în pielea vânătorului de vampiri în „Blade II” (2002) și „Blade: Trinity” (2004), iar interpretarea sa i-a adus inclusiv recorduri Guinness pentru longevitatea unui personaj Marvel live-action.

Chiar și așa, cariera lui Snipes nu a urmat o traiectorie constantă. După încheierea trilogiei Blade, multe dintre proiectele în care a fost implicat fie nu au avut lansări importante, fie au trecut aproape neobservate la box office.

În timp ce actorul a insistat ani la rând pentru un nou film Blade, Marvel a ales, în 2019, să reia franciza cu Mahershala Ali în rol principal.

Apariția-surpriză a lui Snipes în „Deadpool & Wolverine” a fost percepută mai degrabă ca un omagiu adus trecutului decât ca un semnal real de revenire. Chiar dacă momentul a fost bine primit de public, el nu s-a transformat într-un val de oferte sau roluri majore.

Actorul continuă să fie privit cu rezerve de producători, iar motivele nu țin doar de performanțele financiare ale filmelor sale.

În industrie, Wesley Snipes și-a câștigat de-a lungul timpului eticheta de coleg dificil. Tensiunile de pe platoul „Blade: Trinity” sunt încă intens discutate, mai ales conflictul cu Ryan Reynolds, care avea să devină ulterior una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood.

Mai multe relatări din acea perioadă vorbesc despre certuri, refuzuri de colaborare și un climat tensionat pe platou, situații care au consolidat imaginea unui actor greu de gestionat. Aceste episoade au cântărit greu în deciziile ulterioare ale marilor studiouri.

Controversele au atins un nivel și mai serios atunci când au apărut zvonuri privind un comportament violent față de regizorul David S. Goyer. Actorul Patton Oswalt a povestit public un incident în care Snipes ar fi devenit agresiv, afirmații negate ulterior de actor.

Snipes a respins categoric acuzațiile, declarând, printre altele: „Dacă aș fi încercat să-l strangulez pe David Goyer, probabil că nu aș mai fi vorbit acum”. Actorul a susținut că astfel de povești sunt alimentate de prejudecăți și interpretări eronate.

Lovitura decisivă pentru cariera sa a venit în 2008, când Wesley Snipes a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală. Deși ulterior a revenit ocazional în producții de film și televiziune, condamnarea i-a afectat grav credibilitatea profesională și relația cu marile studiouri.

Astăzi, Wesley Snipes rămâne un actor respectat pentru impactul pe care l-a avut asupra genului filmelor cu supereroi, însă trecutul complicat continuă să-i umbrească prezentul.