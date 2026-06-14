Președintele Nicușor Dan a semnat duminică decretul prin care Adrian Veștea este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac. Decizia a fost oficializată printr-un decret prezidențial, iar premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a solicita votul de învestitură al Parlamentului.

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului a semnat două decrete distincte: unul privind revocarea desemnării lui Eugen Tomac și un al doilea prin care Adrian-Ioan Veștea este desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

Odată cu publicarea decretului în Monitorul Oficial, începe termenul constituțional în care premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală.

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan a semnat:

Decretul pentru revocarea Decretului nr. 316/2026 privind desemnarea lui Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru;

Decretul privind desemnarea lui Adrian-Ioan Veștea candidat la funcția de prim-ministru.

Schimbarea a venit după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, în condițiile în care nu a reușit să obțină sprijinul politic necesar pentru formarea unei majorități parlamentare.

Anunțul privind noua nominalizare a fost făcut de președinte la Palatul Cotroceni.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață. În aceste condiții, îl desemnez prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean, de succes, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, e o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor, deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”.

Șeful statului a transmis anterior că actualul context politic indică necesitatea unei formule de guvernare cu susținere politică, nu a unei variante tehnocrate.

La scurt timp după nominalizare, Adrian Veștea a acceptat oficial mandatul și a anunțat că va începe discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare. Vorbind despre contextul în care preia această responsabilitate, Adrian Veștea a declarat:

„Vă mulțumesc domnule președinte pentru încrederea acordată! Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu, de la firul ierbii, care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce trebuie făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu susținere solidă în parlament”.

Premierul desemnat a anunțat că își dorește formarea unui executiv cu susținere politică și a indicat principalele obiective pe care intenționează să le urmărească.

„Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operaţionalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea”, a anunţat Veştea.

În perioada următoare, Adrian Veștea trebuie să prezinte lista miniștrilor și programul de guvernare, pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.