Patru zodii chinezești ar putea avea parte de întâlniri romantice sau de o apropiere sentimentală în perioada 17-23 august 2026, potrivit mai multor interpretări astrologice, într-o săptămână care include și Qixi, echivalentul chinezesc al Zilei Îndrăgostiților, celebrat pe 19 august.

În astrologia chineză, perioada analizată se află în a șaptea lună a calendarului lunar, care în 2026 începe pe 13 august și se încheie pe 10 septembrie. Asta înseamnă că zilele 17-23 august se află chiar la începutul acestei perioade.

Săptămâna are un element suplimentar care poate alimenta interpretările romantice: Qixi Festival, cunoscut drept „Ziua Îndrăgostiților din China”, are loc pe 19 august 2026. Festivalul este asociat cu povestea de dragoste dintre Niulang și Zhinu și este considerat una dintre cele mai importante sărbători romantice din cultura chineză.

În acest context, mai multe interpretări ale horoscopului chinezesc indică o perioadă în care anumite zodii ar putea fi mai receptive la relații, întâlniri și apropiere emoțională.

Nativii din zodia Calului se numără printre cei avantajați în această perioadă. Potrivit TravelChinaGuide, luna a șaptea lunară, care începe pe 13 august, aduce Calului o perioadă foarte bună pe plan sentimental.

Sursa notează că relațiile existente pot deveni mai apropiate, iar partenerul poate reprezenta o sursă importantă de sprijin emoțional. Pentru cei singuri, interpretarea este și mai interesantă: există posibilitatea începerii unei relații romantice.

Prin urmare, pentru nativii Cal, intervalul 17-23 august poate fi favorabil unei întâlniri care să evolueze rapid spre ceva mai serios.

2026 este, de altfel, anul Calului de Foc, început pe 17 februarie și încheiat pe 5 februarie 2027, potrivit calendarului chinezesc.

Și Șobolanul apare într-o poziție favorabilă pe plan sentimental.

TravelChinaGuide arată că, în aceeași a șaptea lună lunară, nativii acestei zodii beneficiază de o perioadă în care viața amoroasă este favorizată. Pentru cei singuri, probabilitatea de a ieși din statutul de persoană singură este considerată ridicată, iar o persoană potrivită ar putea fi deja în cercul lor apropiat.

Pentru perioada 17-23 august, mesajul astrologic pentru Șobolan este, astfel, unul legat mai degrabă de deschidere și atenție la oamenii din jur decât de căutarea cu orice preț a unei relații.

O întâlnire aparent obișnuită ar putea căpăta o semnificație sentimentală, mai ales în jurul datei de 19 august, când este sărbătorit Qixi.

Cocoșul este o altă zodie care beneficiază de o combinație interesantă de influențe.

TravelChinaGuide consideră perioada 13 august-10 septembrie una favorabilă pentru Cocoși, inclusiv în ceea ce privește iubirea. Pentru nativii singuri sunt anticipate întâlniri romantice, în timp ce persoanele aflate deja într-o relație pot ajunge la un nivel mai serios al relației.

O altă interpretare, publicată de Chinese Zodiac Art, descrie luna august ca pe una cu o energie „magnetică și caldă” pentru Cocoș. Sursa indică inclusiv zilele de 17, 19, 20, 21 și 22 august printre zilele favorabile, ceea ce plasează aproape întreg intervalul analizat într-o zonă considerată bună pentru apropiere și conexiuni.

Și Your Chinese Astrology descrie Cocoșul drept una dintre zodiile cu o reputație foarte bună în privința relațiilor amoroase și indică o perioadă în care aspectele sentimentale pot fi stabile și favorabile.

Bivolul completează lista celor patru zodii care ar putea avea parte de o surpriză în dragoste.

Chinese Zodiac Art indică pentru nativii Bivol o lună august cu o atmosferă mai caldă în relațiile existente. Pentru cei singuri, însă, există un indiciu și mai precis: 19 august este prezentată ca o zi favorabilă pentru întâlnirea unei persoane noi, inclusiv prin intermediul locului de muncă sau al unei persoane de încredere.

Data este cu atât mai interesantă cu cât 19 august coincide cu Qixi, sărbătoarea chinezească dedicată iubirii.

Pentru Bivol, o întâlnire care pare inițial întâmplătoare ar putea deveni punctul de plecare al unei relații, cel puțin potrivit acestei interpretări astrologice.

Perioada 17-23 august 2026 are, așadar, câteva elemente care o fac deosebit de interesantă pentru horoscopul chinezesc. Pe lângă începutul celei de-a șaptea luni lunare, intervalul include și Qixi, pe 19 august, o sărbătoare tradițional asociată iubirii și cuplurilor.

Dintre cele 12 zodii chinezești, Calul, Șobolanul, Cocoșul și Bivolul apar în interpretările consultate cu cele mai interesante semnale pentru viața sentimentală în această perioadă.

Pentru cei singuri, astrologii vorbesc despre posibilitatea unor întâlniri noi, atracție și apropiere emoțională. Pentru cei aflați deja într-o relație, perioada poate fi asociată cu consolidarea legăturii sau cu discuții despre viitor.

Trebuie însă precizat că horoscoapele și predicțiile astrologice țin de tradiții și interpretări culturale și nu reprezintă predicții științifice despre comportamentul sau viitorul unei persoane.