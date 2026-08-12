12 august 2026 poate aduce oportunități sentimentale pentru patru zodii chinezești, potrivit interpretărilor astrologice pentru luna august: Dragonul, Șarpele, Capra și Cocoșul.

Previziunile pentru această perioadă pun accent pe conexiuni noi, apropiere emoțională și întâlniri care pot căpăta o semnificație mai mare pentru cei singuri.

Data de 12 august are, în calendarul chinezesc, o configurație considerată favorabilă pentru mai multe activități sociale și relaționale. Calendarul chinezesc consultat indică ziua ca fiind una favorabilă pentru nuntă, rugăciune pentru noroc și întâlniri cu prieteni sau rude. În același timp, recomandările astrologice diferă în funcție de semnul fiecărei persoane și de interacțiunea dintre elemente.

Dragonul este unul dintre semnele cu cele mai favorabile perspective în această perioadă. O prognoză pentru august 2026 indică 12 august drept una dintre zilele de vârf ale lunii pentru Dragoni, alături de 5, 17, 24 și 29 august.

În plan sentimental, aceeași sursă descrie luna drept una „magnetică și caldă”, iar pentru persoanele singure indică o probabilitate mai mare de a cunoaște pe cineva prin intermediul cercului social sau profesional.

Pentru cei aflați deja într-o relație, 12 august poate fi o zi potrivită pentru petrecerea timpului împreună sau pentru o conversație importantă. Interpretarea astrologică pune accent pe apropiere și pe folosirea energiei sociale pentru consolidarea unei legături.

Șarpele traversează o perioadă interesantă în august, deoarece luna Maimuței activează relația de tip „Șase Armonii” dintre cele două semne în astrologia chineză. Potrivit unei prognoze dedicate lunii august, această configurație poate favoriza clarificarea relațiilor și rezolvarea unor neînțelegeri mai vechi.

Pentru Șerpii singuri, perioada din jurul datei de 12 august poate fi favorabilă unei conexiuni autentice. Sursa indică în mod special 11 și 23 august drept zile puternice pentru întâlniri, ceea ce plasează 12 august imediat după una dintre ferestrele considerate importante.

Astrologic, accentul cade mai degrabă pe o apropiere care se dezvoltă natural decât pe o relație începută în grabă.

Capra se află printre semnele care primesc o evaluare bună pentru luna august. Prognoza lunară consultată acordă acestui semn patru stele din cinci la capitolul dragoste, descriind perioada drept una caracterizată de căldură și stabilitate.

12 august este inclusă printre zilele considerate favorabile pentru Capră. Pentru persoanele singure, astrologia chineză indică posibilitatea unei întâlniri printr-o activitate comună sau prin intermediul unei persoane cunoscute.

Pentru cei aflați deja într-o relație, accentul este pus pe stabilitate și pe gesturi simple care pot consolida apropierea dintre parteneri.

Cocoșul este al patrulea semn care se remarcă în această perioadă. Prognoza pentru august 2026 îi acordă patru stele din cinci la capitolul dragoste și descrie energia sentimentală drept „magnetică și caldă”. 12 august se află pe lista zilelor favorabile pentru acest semn.

Pentru Cocoșii singuri, perioada poate fi asociată cu o creștere a încrederii în propriile calități și cu apariția unor oportunități de socializare. O întâlnire aparent obișnuită se poate transforma într-o conexiune romantică dacă există interes reciproc.

În cazul celor care sunt deja într-o relație, perioada este prezentată ca una relativ caldă și stabilă, cu accent pe apropiere și pe timpul petrecut împreună.

Calendarul chinezesc pentru 12 august 2026 arată că ziua este Wu Wu, într-un an Bing Wu, și marchează o zi considerată favorabilă pentru mai multe activități, inclusiv căsătorie și întâlniri cu persoane apropiate. Totuși, același calendar precizează că interpretarea trebuie corelată cu anul de naștere și cu ora nașterii fiecărei persoane.

Prin urmare, Dragonul, Șarpele, Capra și Cocoșul apar printre semnele care pot avea o perioadă mai interesantă în dragoste în jurul datei de 12 august. Interpretările astrologice nu reprezintă însă certitudini, iar compatibilitatea reală dintre două persoane nu poate fi stabilită doar pe baza zodiei chinezești.