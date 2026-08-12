Duelul Camaro vs Mustang se prelungește în numărul 16 al colecției. De joi, la toate chioșcurile de ziare!

Din cuprinsul articolului Machete tot mai definite

Spirit turbo

A venit timpul să aflăm mai multe detalii despre motorizările care au fost disponibile la modelele din generația a treia a Camaro, respectiv Mustang. Camaro a venit cu configurații pentru toată lumea, de la versiuni economice de 90 CP la variantele putenice cu motor V8 de 245 CP. În plus, de-a lungul timpului, motoarele au evoluat pentru a se adapta cerințelor referitoare la emisiile de carbon, la consumul de combustibil și sportivitate. Revistele de specialitate au fost unanime în a aprecia perfomanța dinamică a acestora. Citiți pentru a afla ce s-a scris în presa vremii despre Camaro III.

În ceea ce privește Mustang, versatilitatea mecanică a fost piatra de temelie a modelului produs de Ford. A treia generație a fost oferită clienților cu una dintre cele mai largi game de motoare din istoria modelului, iar manevrabilitatea dinamică a fost una dintre principalele atracții. Citiți revista să vedeți ce transforma Mustang III într-o culme a agilității și robusteței și ce motor făcea din Mustang SVO, una din cele mai avansate mașini sport ale timpului său.

Revista numărul 16 aduce și noi componente pentru cele două mașini rivale. Pentru Camaro Z/28 este inclus capacul de protecție al punții spate. Acesta poate fi deja montat pe șasiu. Pentru macheta Mustang, veți găsi suporturile spătarelor pentru scaunele din față și schimbătorul de viteze. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj din primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 16 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 13 august, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare - Camaro vs. Mustang!