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Istoria confruntării dintre legendarele mașini americane Camaro și Mustang continuă în numărul 15 al colecției. De joi, la toate chioșcurile!

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Istoria confruntării dintre legendarele mașini americane Camaro și Mustang continuă în numărul 15 al colecției. De joi, la toate chioșcurile!
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Din cuprinsul articolului

Mai confortabile și mai sigure

Tot modele din generația a treia sunt urmărite și în numărul 15 al Colecției „Camaro vs.Mustang”! De această dată, aflăm detalii despre interiorul celor două mașini. În cazul Camaro, accentul s-a pus pe o structură modernă și ergonomică pentru șofer. Bordul, ușor curbat, cu consola centrală înclinată spre șofer, permitea accesul facil și intuitiv la toate comenzile. Începând cu 1986, cumpărătorii puteau alege pentru șofer scaune reglabile electric. Camaro a fost și una din primele mașini sport americane care au oferit la acea vreme un nou sistem de siguranță, devenit între timp standard. Citiți pentru a afla despre ce e vorba.

Și interiorul Mustang III a fost complet redesenat, marcând un salt important în ceea ce privește ergonomia și funcționalitatea. Scaunele din față, în special în versiunile mai sportive, precum GT și SVO, ofereau un suport lateral semnificativ, care îmbunătățea experiența dinamică a șofatului. În ceea ce privește confortul, de la mijlocul anilor ‘80, aerul condiționat a evoluat de la accesoriu costisitor la a fi disponibil în mai multe configurații.

Scaunele Mustang

Revista numărul 15 vine cu noi componente pentru machetele celor două modele rivale. Pentru Camaro Z/28 sunt incluse puntea față, care poate fi deja montată, și puntea spate, pe care o veți monta doar după ce, în numărul viitor, veți primi capacul de protecție. Pentru completarea machetei Mustang, primiți scaunele din față pe care le veți instala în habitaclu doar după ce veți avea la dispoziție și suporturile spătarelor, incluse în numărul 16. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj  din primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 15 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 30 iulie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare  - Camaro vs. Mustang!

 

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