Dan Negru a criticat dur autoritățile după ce a rămas blocat în trafic pe litoral și a parcurs aproximativ 30 de kilometri în două ore, între Eforie și Mangalia. Prezentatorul a scris luni, pe Facebook, că problema se repetă în fiecare sezon estival și a invocat proiectul „Alternativa Techirghiol”, despre care spune că este pregătit de zece ani, fără să fi fost construit.

Dan Negru a arătat că blocajele de pe șoseaua care leagă stațiunile afectează constant circulația în perioada verii.

Prezentatorul a spus că realizarea unui drum alternativ ar putea reduce aglomerația de pe litoral și a criticat faptul că proiectul nu a fost pus în practică.

„Alternativa Techirghiol e un drum de 30 de km care ar salva litoralul de blocajele de trafic. Proiectul e gata de 10 ani. ZECE ani! Dar nimeni nu l-a construit, așa că, în fiecare vară, litoralul e blocat pe o șosea care leagă stațiunile. Ieri am făcut 2 ore între Eforie și Mangalia! Și în fiecare vară îmi promit ca nu mai vin!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru a legat problema traficului și de investițiile private făcute pe litoral, afirmând că lipsa infrastructurii limitează efectele acestora.

„Drumul care leagă stațiunile Mării Negre e dintotdeauna blocat. Degeaba privatul face hoteluri, festivaluri, terase, că vine statul și le pune frână. 30 km în 2 ore pentru că statul are capul mic și corpul mare. Și treaba lui e să creeze probleme!”, a adăugat Dan Negru.

Prezentatorul a criticat astfel modul în care infrastructura rutieră ține pasul cu dezvoltarea turistică de pe litoral.

Omul de televiziune a vorbit și despre taxele și impozitele plătite și a pus sub semnul întrebării felul în care sunt administrate fondurile publice.

„Și atunci, unde se duc impozitele mele? Statul e hoțul care fură cu acte în regulă! Nu doar la noi și nu doar acum. Acum 200 de ani, Thomas Jefferson a spus: Statul are capul mic și corpul mare. Cântărește mult și gândește puțin”, a încheiat omul de televiziune.