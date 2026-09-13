Românii parcurg, în medie, doar 17 kilometri pe zi pentru a ajunge la serviciu și a se întoarce acasă, însă petrec pe drum aproape 53 de minute. Deși distanța este cea mai mică dintre cele 16 țări europene analizate, timpul petrecut în trafic plasează România pe locul al șaselea în clasamentul duratei navetei, potrivit unui studiu realizat de SD Worx.

Cercetarea HR & Payroll Pulse arată că durata medie a navetei în România depășește timpul pe care angajații spun că sunt dispuși să îl petreacă zilnic pentru deplasarea la și de la serviciu.

În medie, un angajat român petrece 53 de minute pe drum, în timp ce limita de timp acceptată de acesta este de 51 de minute. La nivel european, durata medie a navetei este de 45 de minute, iar timpul maxim pe care angajații l-ar accepta ajunge la 62 de minute.

Diferențele dintre distanța parcursă și timpul petrecut în trafic indică probleme legate de mobilitate și de eficiența transportului.

Belgia ocupă primul loc în topul distanței parcurse zilnic de angajați, cu o medie de 64 de kilometri dus-întors. Naveta durează, în această țară, aproximativ 61 de minute.

Suedia urmează în clasament, cu 53 de kilometri și 57 de minute petrecute pe drum, în timp ce angajații din Irlanda parcurg, în medie, 47 de kilometri și petrec 56 de minute pentru deplasarea zilnică.

La capitolul duratei navetei, Croația se află pe primul loc în partea inferioară a clasamentului, cu 41 de minute pentru 37 de kilometri. În Italia, angajații parcurg 42 de kilometri în 35 de minute, iar în Slovenia aceeași distanță este parcursă în aproximativ 32 de minute.

Datele studiului arată că 63% dintre respondenții din România declară o navetă zilnică de 10 până la 29 de kilometri dus-întors. Procentul este de peste două ori mai mare decât media europeană, care se situează la 27%.

Cu toate acestea, doar 47% dintre angajații români reușesc să își încheie deplasarea zilnică în mai puțin de 45 de minute. În același timp, 16% dintre respondenți petrec cel puțin 90 de minute pe drum, față de 13% la nivel european.

Un procent de 11% dintre angajații din România declară că naveta durează cel puțin două ore în fiecare zi.

Regiunea București-Ilfov înregistrează cea mai mare durată medie a navetei din țară. Angajații parcurg aici aproximativ 16 kilometri dus-întors, dar petrec 73 de minute pe drum, cu mult peste media națională de 53 de minute.

În celelalte șapte regiuni de dezvoltare, durata medie a deplasării zilnice variază între 43 și 49 de minute.

Mai mult de jumătate dintre respondenții din București-Ilfov, respectiv 51%, spun că petrec cel puțin o oră pe zi pentru a ajunge la serviciu și a se întoarce acasă. De asemenea, 33% declară că naveta durează minimum 90 de minute, iar 23% petrec cel puțin două ore pe drum. Ultimul procent este aproximativ dublu față de media națională.

România ocupă locul al doilea între cele 16 țări analizate în ceea ce privește disponibilitatea variantelor de transport pentru deplasarea la serviciu. Un procent de 61% dintre angajații români consideră că au suficiente opțiuni de navetă, față de media europeană de 53%.

Țările de Jos se află pe primul loc, cu 70% dintre respondenți care apreciază că dispun de suficiente variante pentru a ajunge la locul de muncă.

În România, 52% dintre angajați consideră transportul public convenabil, fiabil și ușor accesibil. Media europeană este de 36%.

În București-Ilfov, 58% dintre respondenți evaluează pozitiv transportul public, cel mai ridicat procent dintre regiunile României. Cu toate acestea, regiunea are și cea mai lungă durată medie a navetei.

„Contradicţia este şi mai vizibilă în Bucureşti-Ilfov: 58% dintre respondenţi evaluează pozitiv transportul public, cel mai mare procent dintre regiunile României, deşi aici este raportată şi cea mai lungă durată medie a navetei. Totuşi, durata relativ ridicată raportată pentru cea mai scurtă distanţă medie din analiză arată că existenţa şi aprecierea opţiunilor de transport nu se traduc întotdeauna într-o deplasare rapidă”, subliniază datele din cercetare.

Cercetarea HR & Payroll Pulse a fost realizată între 27 ianuarie și 20 februarie 2026. Analiza a inclus angajați din Belgia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Croația, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Suedia.