Social

Factorii care influențează implicarea angajaților la locul de muncă. Claritatea cerințelor postului, printre elementele considerate esențiale

Comentează știrea
Factorii care influențează implicarea angajaților la locul de muncă. Claritatea cerințelor postului, printre elementele considerate esențialeAngajați. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Claritatea cerințelor postului și angajamentul față de succesul companiei se numără printre principalii factori care influențează implicarea angajaților. De asemenea, accesul la resursele necesare, informațiile despre organizație și colaborarea din echipă reprezintă alte elemente importante, potrivit datelor The Happiness Index.

Claritatea rolului profesional rămâne un factor important

Implicarea angajaților la locul de muncă depinde de mai mulți factori care țin de mediul profesional și de modul în care organizațiile își coordonează echipele.

Potrivit datelor publicate de The Happiness Index, 61,5% dintre angajați consideră că unul dintre cele mai importante elemente pentru implicarea lor este claritatea cerințelor postului. Acest aspect indică importanța unor responsabilități bine definite și a unei înțelegeri clare a rolului pe care fiecare angajat îl are în organizație.

Angajamentul față de companie și resursele disponibile, la fel de importante

Un alt factor care este important este angajamentul față de succesul companiei. Potrivit acelorași date, 57% dintre angajați spun că acest element influențează nivelul de implicare la locul de muncă.

Câți bani investește UE în Ucraina. Proiecte pentru transport, exporturi și reconstrucția economiei
Câți bani investește UE în Ucraina. Proiecte pentru transport, exporturi și reconstrucția economiei
Volodimir Zelenski își vede rar copiii: După ce învață trebuie să fugă foarte repede la adăposturi
Volodimir Zelenski își vede rar copiii: După ce învață trebuie să fugă foarte repede la adăposturi
Angajat

Angajat. Sursa foto: Freepik

De asemenea, accesul la resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor este menționat de 55,3% dintre respondenți. Acest lucru arată că existența instrumentelor și a condițiilor de muncă adecvate poate contribui la o implicare mai ridicată a angajaților în activitățile profesionale.

Colaborarea și comunicarea în organizație, alți factori importanți

Pe lângă acești factori, angajații au indicat și alte elemente care pot influența implicarea profesională. Printre acestea se numără accesul la informații despre companie, colaborarea eficientă între echipe și inspirația oferită de organizație.

Aceste elemente sunt menționate de aproape jumătate dintre angajați, ceea ce sugerează că mediul de lucru poate avea un rol important în modul în care oamenii se raportează la activitatea lor profesională.

Astfel, potrivit datelor, implicarea angajaților nu este determinată de un singur element, ci de un mediu organizațional care îmbină claritatea, comunicarea, resursele adecvate și cultura corporativă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:56 - Personalul militar rus ajunge pentru prima dată la 2,39 milioane de persoane
22:47 - Câți bani investește UE în Ucraina. Proiecte pentru transport, exporturi și reconstrucția economiei
22:40 - Țoiu revine cu noi explicații, după scandalul Ponta: Informația că o minoră a fost dată jos din avion este falsă
22:34 - Doctoriță de la „Marius Nasta”, amenințată cu moartea după decesul unei paciente. Un bărbat a fost dus la audieri
22:21 - Volodimir Zelenski își vede rar copiii: După ce învață trebuie să fugă foarte repede la adăposturi
22:15 - Farul Constanța, învinsă de echipa Csikszereda la Miercurea Ciuc. Singurul gol, înscris cu o lovitură de cap

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale