Meseriile care fac bani în România, în 2026. Salarii de până la 15.000 de lei, fără diplomă universitară

Piața muncii din România este în plină transformare, iar diploma universitară nu mai este singurul drum spre un salariu mare. În 2026, angajatorii caută oameni pregătiți pentru meserii practice, care pot aduce venituri atractive și bonusuri consistente. Cele mai solicitate posturi sunt în domenii precum curieratul, construcțiile, transportul rutier, producția industrială și munca necalificată, conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare eJobs, Bestjobs și OLX.

Companiile pun accent pe competențe tehnice și experiență practică. Potrivit anunțurilor publicate pe platforme de recrutare, un curier poate ajunge să câștige între 5.000 și 15.000 de lei, în funcție de volumul de muncă și de companie. Lucrătorii în construcții cu experiență în finisaje pot obține între 6.000 și 7.500 de lei, la care se adaugă bonuri de masă.

Șoferii profesioniști, în special cei cu categoria D+E care fac curse externe, pot ajunge la salarii de 12.000–13.000 de lei, în timp ce șoferii cu categoria B pot câștiga în jur de 5.500 de lei plus bonusuri de performanță. Operatorii de producție primesc între 3.100 și 4.500 de lei, iar muncitorii necalificați în construcții primesc între 200 și 300 de lei pe zi.

România traversează o perioadă în care cererea de forță de muncă este foarte mare. Conform datelor oficiale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la nivel național sunt disponibile peste 33.000 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, aproape jumătate sunt dedicate persoanelor fără studii superioare.

Domeniul curieratului domină topul cererii, cu peste 2.400 de posturi libere, urmat de transport rutier și servicii de întreținere și curățenie. Pentru cei cu studii liceale sunt disponibile aproape 6.000 de locuri de muncă, iar persoanele cu studii superioare au la dispoziție aproximativ 2.800 de posturi, în special pentru ingineri, economiști sau medici.

Românii pot accesa și locuri de muncă în Europa prin rețeaua EURES. Suedia are nevoie de electricieni și mecanici, Norvegia caută lucrători în industria pescuitului, iar Olanda angajează inspectori veterinari.

Salariile în aceste țări pot fi semnificativ mai mari decât media românească, iar contractele includ adesea cazare și beneficii suplimentare.

Trendul din 2026 arată clar că meseriile practice și joburile operative oferă stabilitate și venituri competitive. Cei care aleg să se specializeze rapid în domenii precum construcții, transport, producție sau curierat se pot bucura de oportunități de angajare rapide și bonusuri substanțiale.