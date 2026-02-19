Mii de români au rămas fără loc de muncă în 2025. Toate domeniile au fost afectate

Deputatul PSD și fost ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a atras joi atenția, pe Facebook, asupra pierderii a mii de locuri de muncă din economia românească în 2025, pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS).

El a prezentat un tabel oficial privind Evidența salariaților între lunile mai și decembrie 2025. Fotografia distribuită de Câciu include cifre care indică scăderi semnificative ale numărului de angajați în mai multe sectoare ale economiei. Acesta na folosit postarea pentru a evidenția ceea ce el consideră iminenta criză a locurilor de muncă.

„52 de mii de locuri de muncă s-au pierdut între luna mai 2025 și decembrie 2025! Și nimeni din propagandă nu zice nimic!”, a scris deputatul, criticând autoritățile pentru lipsa de reacție publică la datele statistice.

Datele din tabelul afișat arată că sectorul industrial a suportat o scădere importantă a forței de muncă. Doar în această ramură, aproximativ 24.000 de angajați și-au pierdut locurile de muncă în intervalul analizat. Industria prelucrătoare este, de asemenea, afectată în mod dureros, cu peste 22.200 de persoane care au rămas fără serviciu în aceeași perioadă.

Sectorul serviciilor administrative, care include activități suport pentru companii și birouri, a înregistrat și el o scădere semnificativă, cu peste 6.800 de persoane care au pierdut locurile de muncă până la sfârșitul anului.

În domeniul învățământului, cifrele arată o reducere a angajaților cu peste 8.100 de posturi în aceeași perioadă.

Industria ospitalității a fost afectată de asemenea — în HoReCa, peste 1.500 de persoane au rămas fără loc de muncă între mai și decembrie 2025. Conform aceluiași tabel, în sectorul Informații și Telecomunicații, aproximativ 2.000 de angajați și-au pierdut locurile de muncă în urma aceluiași interval de șapte luni.

Mulți români spun că vor să muncească, dar că nu își găsesc locuri de muncă sau că au fost concediați.