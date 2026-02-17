Economie

Indicele ROBOR, în scădere. Cum se schimbă calculul ratelor

Comentează știrea
Indicele ROBOR, în scădere. Cum se schimbă calculul ratelorROBOR. Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marți, 17 februarie, la 5,81%, față de 5,83% înregistrat în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Rate ușor mai mici pentru creditele cu dobândă variabilă

Scăderea este una redusă, însă are efect direct asupra ratelor plătite de românii care au împrumuturi legate de acest indice.

ROBOR reprezintă dobânda la care băncile se împrumută între ele și este calculat zilnic ca medie a cotațiilor oferite de zece instituții bancare selectate de BNR. Evoluția sa influențează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă.

Indicele ROBOR la șase luni, folosit în special pentru creditele ipotecare, a coborât la 5,85%, de la 5,88%. În paralel, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), stabilit prin OUG 19/2019, este în prezent de 5,68% pe an, urmând să scadă la 5,58% începând cu 1 aprilie 2026.

FC Argeș solicită publicarea dialogurilor dintre arbitri, altfel amenință cu acțiuni în instanță
FC Argeș solicită publicarea dialogurilor dintre arbitri, altfel amenință cu acțiuni în instanță
Ungurii râd de datoriile României: Nu îndrăznim să scriem suma. Cascadă de ironii și în trecut
Ungurii râd de datoriile României: Nu îndrăznim să scriem suma. Cascadă de ironii și în trecut

Pentru debitori, aceste modificări se traduc printr-o reducere modestă a ratelor lunare, vizibilă doar în cazul creditelor cu dobândă variabilă.

Robor

Sursa foto: Arhiva EVZ

Mișcare pe piața bancară

Economistul Adrian Negrescu afirmă că scăderea indicelui ROBOR la trei luni reflectă o creștere a lichidității în sistemul bancar. Practic, băncile au mai mulți bani disponibili și reduc investițiile în credite pentru populație, firme sau alte proiecte profitabile.

Potrivit specialistului, acest lucru determină o scădere ușoară a ratelor pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, de ordinul câtorva zeci de lei, în funcție de valoarea creditului.

„Din această perspectivă, cei care au credite cu dobânda ROBOR beneficiază de o ieftinire a ratelor, una foarte mică, nu foarte mare, de câteva zeci de lei în funcție de credit și asta doar în cazul creditelor cu dobândă variabilă, nu a celor cu dobândă fixă. De ce? Pentru că dobândă fixă înseamnă că costurile rămân aceleași pe toată durata acestei oferte promoționale din partea băncilor”.

Ce impact are scăderea indicelui ROBOR

Reducerea ROBOR îi ajută exclusiv pe cei care au credite cu dobândă variabilă, deoarece costurile acestor împrumuturi se actualizează periodic în funcție de evoluția indicelui.

În schimb, persoanele care au rate vu dobândă fixă nu vor vedea modificări ale ratelor până la expirarea perioadei contractuale stabilite cu banca.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:17 - Alegerile din 2028 încing spiritele. Un fost astronaut vizează președinția SUA
14:12 - FC Argeș solicită publicarea dialogurilor dintre arbitri, altfel amenință cu acțiuni în instanță
14:00 - Ungurii râd de datoriile României: Nu îndrăznim să scriem suma. Cascadă de ironii și în trecut
13:54 - Un mister al Războiului Rece, pe cale să fie elucidat. Poziția sondei Luna 9, localizată de cercetători
13:45 - Capitala și 12 județe, sub plan special de intervenție. Măsuri pentru protejarea populației
13:38 - Platforma X, sub investigație după ce un val de deepfake-uri a fost generat de Grok

HAI România!

Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale