Indicele ROBOR, în scădere. Cum se schimbă calculul ratelor

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marți, 17 februarie, la 5,81%, față de 5,83% înregistrat în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Scăderea este una redusă, însă are efect direct asupra ratelor plătite de românii care au împrumuturi legate de acest indice.

ROBOR reprezintă dobânda la care băncile se împrumută între ele și este calculat zilnic ca medie a cotațiilor oferite de zece instituții bancare selectate de BNR. Evoluția sa influențează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă.

Indicele ROBOR la șase luni, folosit în special pentru creditele ipotecare, a coborât la 5,85%, de la 5,88%. În paralel, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), stabilit prin OUG 19/2019, este în prezent de 5,68% pe an, urmând să scadă la 5,58% începând cu 1 aprilie 2026.

Pentru debitori, aceste modificări se traduc printr-o reducere modestă a ratelor lunare, vizibilă doar în cazul creditelor cu dobândă variabilă.

Economistul Adrian Negrescu afirmă că scăderea indicelui ROBOR la trei luni reflectă o creștere a lichidității în sistemul bancar. Practic, băncile au mai mulți bani disponibili și reduc investițiile în credite pentru populație, firme sau alte proiecte profitabile.

Potrivit specialistului, acest lucru determină o scădere ușoară a ratelor pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, de ordinul câtorva zeci de lei, în funcție de valoarea creditului.

„Din această perspectivă, cei care au credite cu dobânda ROBOR beneficiază de o ieftinire a ratelor, una foarte mică, nu foarte mare, de câteva zeci de lei în funcție de credit și asta doar în cazul creditelor cu dobândă variabilă, nu a celor cu dobândă fixă. De ce? Pentru că dobândă fixă înseamnă că costurile rămân aceleași pe toată durata acestei oferte promoționale din partea băncilor”.

Reducerea ROBOR îi ajută exclusiv pe cei care au credite cu dobândă variabilă, deoarece costurile acestor împrumuturi se actualizează periodic în funcție de evoluția indicelui.

În schimb, persoanele care au rate vu dobândă fixă nu vor vedea modificări ale ratelor până la expirarea perioadei contractuale stabilite cu banca.