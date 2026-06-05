Fostul internațional Ioan Andone consideră că extinderea Cupei Mondiale FIFA la 48 de echipe este o măsură exagerată, care riscă să afecteze nivelul competiției.

Participant cu România la Campionatul Mondial din 1990, Andone a declarat pentru AGERPRES că noul format al turneului final, organizat în 2026 în Statele Unite, Canada și Mexic, pune accent prea mare pe interesele comerciale și mai puțin pe valoarea sportivă.

În opinia sa, creșterea numărului de participante și prețurile ridicate ale biletelor reprezintă semne ale unei tendințe de comercializare excesivă a fotbalului mondial.

Totodată, fostul fundaș a vorbit despre șansele marilor favorite la trofeu, despre situația echipei naționale a României și despre amintirile sale de la Mondialul din Italia.

Ioan Andone spune că înțelege argumentele FIFA privind dezvoltarea fotbalului la nivel global, însă consideră că extinderea competiției la 48 de selecționate afectează calitatea turneului.

„Îi înțeleg pe cei de la FIFA că vor dezvoltare, vor să facă orice. Dar să pui prețuri la bilete de 1.000 de dolari? Ia du-te la meci Curacao cu nu știu cine și să dai 1.500 de dolari pe bilet. Hai să fim serioși, e prea exagerat. Totul e exagerat”, a declarat fostul internațional.

Andone este de părere că noul format reduce nivelul competiției.

„Nici asta nu o văd în regulă, asta cu 48 de echipe. Valoarea se diluează foarte mult. În momentul când nu concentrezi valorile, se diluează fotbalul.”

Fostul fundaș a comparat situația cu cea din Liga Campionilor, unde cluburile din campionatele puternice beneficiază de o reprezentare tot mai mare.

„Acum însă e interes, marketing, câștiguri financiare, televiziuni... Toată lumea are de câștigat dacă sunt cinci echipe din Anglia, nu mai vorbim din Spania, Germania, Italia și așa mai departe. Totul e valorificat la maximum.”

Potrivit lui Andone, aceeași logică economică stă și în spatele deciziei FIFA.

„Cred că de asta încearcă și FIFA la Cupa Mondială cu 48 de echipe, dar mi se pare prea de tot. E prea de tot, sincer.”

Întrebat cine are cele mai mari șanse la câștigarea Cupei Mondiale din 2026, Ioan Andone a indicat câteva dintre forțele tradiționale ale fotbalului mondial.

„Franța, Spania și mai văd aici Argentina și Anglia. A, și cred că aici intră și Brazilia.”

Fostul jucător de la Elche crede că numirea lui Carlo Ancelotti poate reprezenta un avantaj important pentru naționala Braziliei.

„Nu știu, am încredere în Ancelotti. Nu știu de ce. Dar cred că Ancelotti poate să facă o Cupă Mondială bună cu Brazilia.”

În ceea ce privește preferințele personale, Andone spune că va susține reprezentativa Spaniei.

„Ca și favorită a mea, dacă nu e România, eu țin cu Spania. Apoi cu Franța, astea sunt pe primele două locuri la mine.”

Fostul internațional consideră că și alte selecționate pot ajunge în fazele superioare ale competiției.

„Ca potențial de surpriză la această ediție le văd pe Croația, care a demonstrat în trecut că poate să ajungă sus, la fel și Olanda.”

De asemenea, el nu exclude apariția unei echipe africane în lupta pentru locurile fruntașe.

„Nu e exclus să vedem sus vreo echipă din Africa, poate Senegal, poate Maroc. Chiar poți să-i vezi acolo.”

Andone a vorbit și despre absența României de la turneul final, în contextul în care numărul locurilor disponibile a crescut semnificativ.

„Cum să te simți... e clar că nu mă simt bine. Cum putem face așa greșeli, să nu ajungem acolo?”

Fostul fundaș a remarcat contrastul dintre perioada în care el a participat la Mondial și situația actuală.

„Eu am fost la Cupă Mondială cu 24 de echipe, acum sunt 48 și tot n-am reușit.”

În analiza sa, Ioan Andone consideră că principalul obstacol pentru fotbalul românesc este scăderea nivelului valoric al jucătorilor.

„Din păcate, cu cât trece timpul, în ciuda eforturilor care se fac, nu mai există calitatea jucătorilor. Nu mai există calitate, asta e problema.”

El crede însă că noul selecționer, Gheorghe Hagi, trebuie să primească timp pentru a reconstrui echipa națională.

„Trebuie să înveți jucătorii cu presiunea, să-i înveți ce înseamnă tricoul echipei naționale, ce înseamnă să reprezinți o țară.”

„Foarte grei vor fi primii doi ani pentru Gică. Pentru că el trebuie să schimbe generațiile.”

Andone apreciază curajul lui Hagi de a promova jucători noi.

„Am văzut, a avut curaj, a băgat patru debutanți.”

Chiar dacă nu anticipează rezultate imediate, fostul internațional vede perspective mai bune pentru următoarea campanie de calificare la Cupa Mondială.

„Hagi e antrenorul potrivit, lui îi trebuie timp. Să nu-i cerem rezultate imediate.”

„La următorul Mondial eu cred că avem șanse mai mari.”

El consideră că formarea unui nucleu competitiv necesită răbdare.

„Îți trebuie un an-doi până formezi un lot de 16-17 jucători. Dar ăștia să te cunoască pe tine și și tu pe ei.”

Deși păstrează numeroase amintiri frumoase de la Campionatul Mondial din Italia, Ioan Andone spune că nu poate uita eroarea comisă în meciul cu Camerun, pierdut de România cu 1-2.

„N-am cum să uit că am făcut gafa aia cu Camerun. Niciodată n-am cum să uit. Așa ceva nu uiți.”

În schimb, victoria cu Uniunea Sovietică și egalul cu Argentina lui Diego Maradona rămân printre cele mai importante momente ale carierei sale.

„Lucrurile fericite sunt că am bătut URSS. Nu Rusia, URSS-ul.”

„După aia, egalul cu Argentina, că a fost pozitiv.”

Andone spune că generația sa compensa prin atitudine și spirit de sacrificiu ceea ce nu avea din punct de vedere financiar.

„Nu ne-a interesat că e Argentina, campioana mondială, cu Maradona sau că e URSS.”

„Astea sunt lucruri care s-au pierdut la echipa noastră națională.”

Cupa Mondială FIFA 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026 și va fi găzduită în premieră de trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic.

Turneul va marca o premieră în istoria competiției prin extinderea la 48 de echipe participante, față de 32 la edițiile precedente. Noul format va genera un număr mai mare de meciuri și va permite accesul unui număr mai mare de selecționate la faza finală.