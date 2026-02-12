Istoria Campionatului Mondial - 1990. România a revenit după 20 de ani. În Italia s-a născut „Generația de Aur”
Italia a fost locul ales de FIFA pentru Campionatul Mondial din 1990. Un turneu al libertății, așa cum l-au simțit românii din toate punctele de vedere. În toamna anului 1989, naționala s-a calificat la World Cup după o pauză de 20 de ani, grație succesului cu 3-1, în fața Danemarcei.
Până la începerea competiției, România se schimbase total politic și social. Revoluția din decembrie 1989 transformase radical societatea, dar și lumea fotbalului. În Italia a început povestea celei mai bune generații din istorie, cea supranumită „de Aur”.
Turneul a fost compus tot din 24 de echipe împărțite în grupe de câte 4. La fel ca și în Mexic, au mers mai departe primele două clasate plus 4 locuri 3.
România a căzut într-o grupă grea, cu URSS, Camerun și Argentina. Și, pentru prima dată în istorie a reușit să se califice în „optimi”. Debutul a fost de vis, 2-0 cu URSS, ambele goluri marcate de Marius Lăcătuș. Apoi, a urmat surpriza neplăcută cu Camerun, înfrângere cu 1-2 și egalul cu Argentina (1-1).
Drama cu Irlanda din optimile de finală
„Tricolorii” au dat peste Irlanda, care a terminat la egalitate perfectă cu Olanda. Cele două au fost despărțite în urma tragerii la sorți, fapt unicîn istoria competiției. România nu a putut să treacă mai departe și a pierdut la loviturile de departajare, scor 4-5, după 0-0 la capătul a 120 de minute. Daniel Timofte a fost singurul jucător care a ratat.
Irlandezii au fost eliminați în „sferturi” de Italia, scor 0-1. Pentru țara-gazdă, dezamăgirea a fost uriași. Obiectivul era, bineînțeles, cucerirea titlului, dar în semifinale, italienii au pierdut cu Argentina, scor 1-1 și 3-4 după loviturile de departajare. Și cealaltă finalistă, RFG, a ajuns în ultimul act tot după ce s-a impus la loviturile de departajare în fața Angliei, 1-1 și 4-3.
Naționala lui Franz Beckenbauer avea să câștiga finala cu 1-0, un gol marcat de Andreas Brehme, în minutul 85, din penalty. Cu un lot modest, Argentina a ajuns în ultimul act impulsionată de Diego Maradona, care a fost totuși departe de fotbalistul stelar din Mexic - 1986.
Olanda, o cruntă dezamăgire
Olanda a dezamăgit crunt. Cu tripleta Rijkaard, Van Basten, Gullit, batavii au remizat cu Egipt (1-1), cu Anglia (0-0) și cu Irlanda (1-1). În „optimi” au fost eliminați de RFG (1-2). Asta la doi ani distanță după ce olandezii deveniseră campioni europeni.
Camerunul a fost de departe marea revelație. „Leii neîmblânziți” au câștigat meciul de deschidere cu Argentina, scor 1-0, au bătut România, 2-1 și au trântit meciul cu URSS, pentru că erau deja calificați (scor 0-4). În „optimi” au câștigat după prelungiri cu Columbia (2-1), iar în „sferturi” au oferit alături de Anglia, cel mai spectaculos meci al turneului, pierdut cu 2-3.
Golgheterul World Cup a fost uimitorul Toto Schillaci - 6 reușite.
