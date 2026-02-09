Sport

Istoria Campionatului Mondial - 1982. Italia, cea mai criticată câștigătoare din istorie

Istoria Campionatului Mondial - 1982. Italia, cea mai criticată câștigătoare din istorie
Campionatul Mondial din 1982 a adus două mari premiere. Pentru prima dat turneul a fost găzduit de Spania și de asemenea, în premieră, FIFA a decis să crească numărul echipelor praticipante de la 16 la 24.

România nu s-a calificat la World Cup. „Tricolorii” nu au ieșit dintr-o grupă din care au mai făcut parte Anglia, Ungaria, Elveția și Norvegia. Primele două naționale au mers în Spania, noi am terminat pe 3.

Istoria Campionatului Mondial - 1982. Italia, cea mai criticată câștigătoare din istorie

Arhitectura competiției a fost unică, folosită doar în acel turneu. Echipele au fost împărțite în 6 grupe de câte 4. Primele două clasate au mers mai departe. Cele 12 naționale au fost distribuite în grupe de câte 3, iar câștigătoarele au jucat semifinale.

Spania a fost o cruntă dezamăgire, după ce s-a chinuit în prima fază: 1-1 cu Honduras, 2-1 cu Iugoslavia și 0-1 cu Irlanda de Nord. Apoi, ibericii au pierdut cu RFG (1-2) și au remizat cu Anglia (0-0).

Polonia a câștigat medaliile de bronz

Polonia a fost o mare revelație, la fel ca și în 1974. Două remize fără goluri, cu Italia și Camerun și o victorie contra Perului (5-1) i-au dus pe „leși” în faza a doua. A urmat un succes cu Belgia 3-0 și o remiză cu URSS (0-0) și semifinala cu Italia, pierdută cu 0-2. Polonezii au câștigat medaliile de bronz după ce s-au impus în finala mică, în fața Franței, scor 3-2.

Italia avea să rămână în istorie pentru titlul cucerit în Spania. Un succes care s-a născut greu, după trei remize în prima fază a grupelor: 0-0 cu Polonia, 1-1 cu Peru și 1-1 cu Camerun. Ziariștii italienii i-au desființat pe jucători și pe selecționerul Enzo Bearzot după aceste rezultate. Dar, naționala s-a transformat uluitor.

Paolo Rossi a renăscut din nimic

În a doua fază a grupelor a învins Argentina cu 2-1 și Brazilia cu 3-2. Împotriva reprezentativei din „Țara Cafelei”, Paolo Rossi, inexistent în acel turneu, a marcat un hattrick.

Apoi, în semifinala cu Polonia, atacantul avea să înscrie ambele goluri. În finala câștigată contra RFG-ului, scor 3-1, Rossi a reușit unul dintre goluri și a câștigat titlul de golgheter al turneului. Cel mai spectaculos fotbal a fost jucat de Brazilia, care a plecat acasă după eșecul cu Italia.

Ungaria a reușit cea mai mare victorie din istoria Mondialelor, scor 10-1 cu naționala din El Salvador.

 

