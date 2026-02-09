Sport

FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 la București

FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 la București
Federația Română de Fotbal (FRF) a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru a organiza finala Ligii Europa, ediția 2028 sau 2029, pe Arena Națională din București.

Guvernul României și-a exprimat sprijinul total pentru demersul FRF, anunțând că organizarea Ligii Europa la București este un eveniment de interes public și de importanță națională. Astfel, autoritățile subliniază valoarea strategică a unei finale europene pentru dezvoltarea fotbalului românesc și pentru promovarea imaginii internaționale a țării.

Finala Ligii Europa, din nou la București? Ce pas a făcut FRF

Și Primăria Capitalei vede beneficiile găzduirii finalei Ligii Europa. Administrația locală își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea infrastructurii, iar upgrade-urile planificate pentru Arena Națională se aliniază cu proiectele de dezvoltare durabilă și modernizare a facilităților sportive din București.

FRF consideră că organizarea finalei poate deveni un model de referință pentru cluburile din România, cu impact în Europa Centrală și de Est. Proiectul se bazează pe o viziune integrată, axată pe patru piloni principali: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Când va anunța UEFA orașele gazdă

Finala Ligii Europa reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră, iar candidatura României reflectă dorința FRF de a promova fotbalul de top pe plan național și internațional.

UEFA va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie, iar până atunci, Istanbul și Frankfurt vor găzdui finalele din 2026 și 2027. Arena Națională are deja experiență în astfel de evenimente, fiind gazda finalei din 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0.

Arena Națională, cel mai mare stadion al țării

Arena Națională, gata să găzduiască un meci mare internațional. Sursa foto: Instagram

Ilie Dumitrescu, implicat direct

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, va fi unul dintre ambasadorii României care va lupta să aducă finala Europa League pe Arena Națională. Ex-“tricolorul” va avea un rol special în cazul în care se va ajunge la un numitor comun cu UEFA.

Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l abordez. Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta”, a spus, în luna ianuarie, Ilie Dumitrescu.

Amintim că, recent, “Eroul de la Pasadena” a început o colaborare cu FRF la trei proiecte foarte importante pentru viitorul fotbalului din România: suportul tinerilor jucători, organizarea finalei Ligii Europa la București și un plan legat de antrenorat.

