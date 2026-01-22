Liga Europa. Dinamo Zargeb - FCSB, ora 22.00. Meci decisiv pentru viitorul „roș-albaștrilor”

Liga Europa. FCSB joacă, diseară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în deplasare, cu Dinamo Zagreb. Este o partidă cu mare miză pentru ambele formații, care au mare nevoie de puncte pentru a mai spera că vor continua în competiție și după încheierea meciurilor din grupă.

După disputarea a 6 etape, FCSB se află pe poziția a 27-a cu 6 puncte, în timp ce croații ocupă locul al 25-lea cu 7 puncte. În utlima etapă, campioana României va evolua pe teren propriu cu turcii de la Fenerbahce (29 ianuarie). O înfrângere, diseară, o scoate pe FCSB zona calificării. Iar un rezultat de egalitate menține șanse destul de mici pentru a ieși din grupă. Și i-ar obliga pe campionii din Superliga să se impună, săptămâna viitoare, în confruntarea cu turcii.

Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Stojkovic, Misic, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha Rezerve: Rajic, Nevistic - Mikic, Ljubicic, Soldo, Topic, Varela, Kulenovic, Vidovic, Mudrazija, Theophile-Catherine Antrenor: Mario Kovacevic

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic - Lixandru, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea - Ngezana, Toma, Alhassan, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Sander van der Eijk (Olanda) Asistenți: Rens Bluemink și Stefan De Groot (ambii Olanda) Rezervă: Joey Kooij (Olanda) Arbitru VAR: Clay Ruperti (Olanda) Asistent VAR: Jan Boterberg (Belgia)

Cele două achiziții făcute de Gigi Becali, în această iarnă, Andre Duarte și Ofri Arad nu au drept de joc în această fază a competiției. Ei ar putea fi incluși pe lista UEFA, în cazul în care FCSB reușește să pătrundă în fazele eliminatorii.