Liga Europa. Dinamo Zargeb - FCSB, ora 22.00. Meci decisiv pentru viitorul „roș-albaștrilor”
- Nicolae Comănescu
- 22 ianuarie 2026, 18:22
Liga Europa. FCSB joacă, diseară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în deplasare, cu Dinamo Zagreb. Este o partidă cu mare miză pentru ambele formații, care au mare nevoie de puncte pentru a mai spera că vor continua în competiție și după încheierea meciurilor din grupă.
FCSB are mare nevoie de puncte în meciul cu Dinamo Zagreb
După disputarea a 6 etape, FCSB se află pe poziția a 27-a cu 6 puncte, în timp ce croații ocupă locul al 25-lea cu 7 puncte. În utlima etapă, campioana României va evolua pe teren propriu cu turcii de la Fenerbahce (29 ianuarie). O înfrângere, diseară, o scoate pe FCSB zona calificării. Iar un rezultat de egalitate menține șanse destul de mici pentru a ieși din grupă. Și i-ar obliga pe campionii din Superliga să se impună, săptămâna viitoare, în confruntarea cu turcii.
Dinamo Zagreb - FCSB, echipe probabile
Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Stojkovic, Misic, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha Rezerve: Rajic, Nevistic - Mikic, Ljubicic, Soldo, Topic, Varela, Kulenovic, Vidovic, Mudrazija, Theophile-Catherine Antrenor: Mario Kovacevic
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic - Lixandru, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea - Ngezana, Toma, Alhassan, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec Antrenor: Elias Charalambous
Arbitru: Sander van der Eijk (Olanda) Asistenți: Rens Bluemink și Stefan De Groot (ambii Olanda) Rezervă: Joey Kooij (Olanda) Arbitru VAR: Clay Ruperti (Olanda) Asistent VAR: Jan Boterberg (Belgia)
Noii jucători nu au drept de joc deocamdată
Cele două achiziții făcute de Gigi Becali, în această iarnă, Andre Duarte și Ofri Arad nu au drept de joc în această fază a competiției. Ei ar putea fi incluși pe lista UEFA, în cazul în care FCSB reușește să pătrundă în fazele eliminatorii.
