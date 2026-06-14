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Igor Grosu a fost reales președinte al PAS. Mesajul transmis de Maia Sandu la Congresul formațiunii

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Igor Grosu a fost reales președinte al PAS. Mesajul transmis de Maia Sandu la Congresul formațiuniiIgor Grosu/ Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
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Din cuprinsul articolului

Igor Grosu a fost reales preşedintele al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, proprezidenţial). Congresul formaţiunii, reunit duminică, 14 iunie, l-a confirmat pentru un nou mandat, informează Newsmaker.md.

Evenimentul major al partidului de guvernare de la Chișinău s-a desfăşurat la Palatul Republicii, adunând un număr impresionant de participanți și oaspeți de rang înalt din străinătate.

Igor Grosu a fost reales președinte al PAS. Mesajul transmis de Maia Sandu la Congresul formațiunii

Circa 1.000 de membri de partid cu drept de vot, delegaţi din organizaţiile teritoriale şi organizaţiile afiliate au participat la eveniment. La acest Congres au fost prezenţi şi mai mulţi invitaţi, printre care prim-ministrul Alexandru Munteanu, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, prim-vicepreşedintele Parlamentului Greciei, Giannis Plakiotakis, vicepreşedintele Parlamentului European, Siegfried Mureşan.

Mesajul transmis de Maia Sandu pentru membrii PAS

Maia Sandu, fondatoare PAS, care a renunţat la conducerea formaţiunii după ce a fost aleasă preşedinte al Republicii Moldova, conform prevederilor legale care interzic şefului statului să fie membru de partid, a transmis un mesaj video.

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„Când împreună cu alţi colegi am fondat Partidul Acţiune şi Solidaritate, echipa încăpea într-un birou. Acum sala este neîncăpătoare. Însă puterea voastră nu stă atât în numărul mare, cât în unitate şi angajament faţă de aceleaşi valori comune. Sunt mândră de ce am reuşit împreună şi sunt recunoscătoare tuturor celor care au contribuit la eliberarea ţării de corupţi, scoaterea Republicii Moldova din izolare şi punerea pe un drum corect, de partea bună a istoriei.

Am rezistat în ciuda dificultăţilor, am muncit mult. Am comis şi greşeli, dar niciodată nu am deviat de la principiile fundamentale: interesul naţional deasupra intereselor proprii, curaj, respect pentru oameni, toleranţă zero faţă de lipsa de integritate şi prioritizarea în orice activitate a corectitudinii şi onestităţii. Vă doresc să celebraţi bucuria reuşitelor trecute, dar şi să purtaţi mereu pe umeri responsabilitatea viitorului", a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu

Maia Sandu / sursa foto: captură video

Rezultatul votului și unicul candidat pentru șefia partidului

În cadrul congresului, Igor Grosu a fost reales preşedinte al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), fiind susţinut de 925 de membri. Alţi 27 de membri au votat împotrivă. Grosu a fost singurul candidat la funcţia de lider al formaţiunii.

Istoricul formațiunii politice de la Chișinău

Partidul Acţiune şi Solidaritate a fost fondat în 2016, aminteşte Newsmaker.md.

În 2020, după ce fondatoarea formaţiunii, Maia Sandu, a câştigat alegerile prezidenţiale şi a devenit preşedinte al Republicii Moldova, Igor Grosu a preluat conducerea interimară a partidului. Ulterior, la 15 mai 2022, acesta a fost ales preşedinte cu atribuţii depline al PAS.

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