O eclipsă totală de Soare va traversa pe 2 august 2027 sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar în anumite zone din Egipt întunericul provocat de trecerea umbrei Lunii va dura mai mult de șase minute, potrivit NASA.

Fenomenul astronomic va putea fi urmărit în totalitate dintr-o bandă care traversează Spania, Maroc, Algeria, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia, potrivit calculelor NASA. Orașe precum Cádiz, Gibraltar, Tanger, Oran, Benghazi, Luxor și Jeddah se află pe traseu sau foarte aproape de banda de totalitate.

Eclipsa va fi vizibilă și din România, însă doar ca fenomen parțial. La București, începutul este estimat în jurul orei 11:24, maximul în jurul orei 12:32, iar fenomenul se va încheia aproximativ la 13:40.

Soarele nu va fi complet acoperit de Lună de pe teritoriul României. Pentru observarea totalității, cei interesați vor trebui să se afle în interiorul benzii de totalitate.

Unul dintre cele mai spectaculoase puncte de observație va fi Luxor, orașul egiptean aflat în apropierea unor importante vestigii ale civilizației antice, inclusiv Valea Regilor și templele de la Karnak și Luxor.

În această zonă, totalitatea va dura aproximativ 6 minute și 23 de secunde. NASA estimează că durata maximă a eclipsei va ajunge la aproximativ 6 minute și 23,2 secunde într-un punct din Egipt.

Banda de totalitate va avea în această regiune aproximativ 257 de kilometri lățime, ceea ce înseamnă că o suprafață foarte întinsă va putea beneficia de câteva minute de întuneric în timpul zilei.

Umbra Lunii va ajunge în sudul Spaniei după traversarea Oceanului Atlantic, apoi va continua către nordul Africii și Peninsula Arabică.

Printre principalele orașe aflate pe traseu sau în apropierea acestuia se numără:

Cádiz, Spania;

Gibraltar;

Tanger, Maroc;

Oran, Algeria;

Benghazi, Libia;

Luxor, Egipt;

Jeddah, Arabia Saudită.

Ulterior, traseul va continua prin Yemen și Somalia, înainte ca umbra Lunii să ajungă deasupra Oceanului Indian.

În afara benzii de totalitate, eclipsa va putea fi observată parțial din regiuni extinse ale Europei, Africii și Asiei.

Eclipsele totale de Soare sunt evenimente rare într-un anumit punct de pe Pământ, deoarece totalitatea poate fi observată numai din zona îngustă în care ajunge umbra Lunii.

Eclipsa din 2 august 2027 se remarcă în special prin durata totalității. În punctul de maxim, aceasta va depăși șase minute, apropiindu-se de limita maximă posibilă pentru o eclipsă totală de Soare.

În timpul totalității, Luna va acoperi discul solar, iar cerul se va întuneca pentru câteva minute. În jurul discului lunar va putea fi observată coroana solară, atmosfera exterioară a Soarelui.

Durata totalității și amplasarea Luxorului în apropierea unor monumente istorice importante au crescut interesul pentru această destinație înaintea eclipsei.

Potrivit CNN, cu aproape un an înainte de fenomen, peste 90% dintre unitățile de cazare disponibile în Luxor pentru perioada eclipsei apăreau deja indisponibile pe Booking.com. Unele dintre camerele rămase erau listate la prețuri de peste 2.000 de lire sterline pentru o singură noapte.

Pentru turiștii care vor ajunge în Egipt, evenimentul va combina un fenomen astronomic rar cu unul dintre cele mai importante peisaje arheologice din lume.

Pentru România, eclipsa din 2027 va fi un fenomen parțial. Observarea totalității va necesita deplasarea într-o zonă aflată în interiorul traseului umbrei Lunii.

Fenomenul din 2 august 2027 este, prin urmare, unul dintre evenimentele astronomice importante ale următorilor ani, atât pentru regiunile traversate de banda de totalitate, cât și pentru observatorii din țările în care eclipsa va fi vizibilă doar parțial.