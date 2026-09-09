Cristian Chivu s-a declarat mulțumit de modul în care jucătorii lui Inter Milano au reacționat în fața lui Real Madrid, chiar dacă formația italiană a început cu o înfrângere noua campanie din Liga Campionilor, potrivit Gazzetta dello Sport. Nerazzurri au pierdut cu 1-2 pe Santiago Bernabéu, însă antrenorul român consideră că evoluția echipei îi oferă motive de optimism pentru meciurile următoare.

Real Madrid, pregătită de Jose Mourinho, a început mai bine partida și a profitat de două erori ale italienilor pentru a se desprinde pe tabelă. Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 14, după o greșeală comisă de Bisseck.

Gazdele și-au mărit avantajul înainte de pauză, atunci când Fede Valverde a înscris în urma unei gafe a portarului Martinez. Inter a continuat să lupte până la final și a redus diferența în minutul 77, prin Carlos Augusto, însă formația italiană nu a mai reușit să obțină egalarea.

În ciuda rezultatului, Cristian Chivu a transmis că nu este dezamăgit de prestația elevilor săi. Tehnicianul român a apreciat în special capacitatea acestora de a trece peste momentele dificile și de a continua să joace ofensiv.

„Nu sunt deloc supărat; dimpotrivă, sunt mulțumit de personalitatea echipei mele. Au depășit momente dificile, iar după anumite greșeli, mă interesează reacția lor”, a spus Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

Antrenorul lui Inter consideră că atitudinea echipei pe unul dintre cele mai dificile terenuri din Europa reprezintă un semnal pozitiv.

„Pe Bernabéu am încercat să dominăm, ceea ce mă face optimist în privința viitorului. Greșelile fac parte din joc. Știam că trebuie să cedăm ceva, dar am rămas în joc până la final”, a continuat tehnicianul român.

Portarul Martinez a fost protagonistul unei erori care i-a permis lui Real Madrid să se desprindă la 2-0. Chivu a evitat însă să-și critice jucătorul și a pus accentul pe reacția acestuia după greșeală.

„Martinez a reacționat ca un portar de elită după acea greșeală. A rămas concentrat și a avut intervenții importante. Iar ceea ce contează este reacția: să ridici capul și să-ți recapeți încrederea. Asta este ceea ce contează pentru mine”, a explicat Chivu.

La finalul partidei, Cristian Chivu a vorbit și despre relația pe care o are cu Jose Mourinho, fostul său antrenor. Românul i-a transmis portughezului un mesaj plin de recunoștință și a mărturisit că întâlnirea de pe Santiago Bernabéu a fost una specială.

„Îl iubesc nespus pentru ceea ce a însemnat pentru mine într-o perioadă dificilă, pentru ceea ce am trăit împreună și pentru omul minunat care este. Îl iubesc atât de mult; m-am bucurat să-l revăd și îi doresc tot binele din lume”, a conchis fostul fundaș.